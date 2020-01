Bent Høie om virusutbrudd: - Dette er bekymringsfullt

Helseminister Bent Høie (H) omtaler virusutbruddet som bekymringsfullt, men sier helsemyndighetene er godt forberedt på en eventuell spredning til Norge.

Tirsdag formiddag er det 4515 bekreftede smittetilfeller i forbindelse med utbruddet av det nye coronaviruset 2019-nCoV i Kina. 106 mennesker er bekreftet døde som følge av luftveisviruset.

Om lag tusen av de smittede i Kina anses å være i kritisk tilstand, ifølge kinesiske statlige medier. Viruset er også blitt påvist flere steder utenfor Kina.

Helseminister Bent Høie (H) omtaler situasjonen som bekymringsfull.

- Det er bekymringsfullt med utbrudd av et nytt og tidligere ukjent virus fra Kina. Viruset kan gi lungebetennelse og har blitt spredd til flere andre land. Situasjonen er under utvikling, og reiseråd oppdateres på Folkehelseinstituttets hjemmesider så snart ny informasjon er tilgjengelig, sier Høie i en uttalelse til Nettavisen.

- Helsemyndighetene i Norge følger situasjonen nøye og er godt forberedt dersom viruset skulle komme til Norge, sier han.

Tett kontakt med WHO

Verdens helseorganisasjonen (WHO) følger situasjonen med argusøyne, og har denne uken hatt møter med kinesiske helsemyndigheter i Beijing. WHO har ennå ikke erklært noen global helsekrise.

- Departementet har løpende og tett kontakt med WHO og samarbeider også med andre europeiske land, blant annet gjennom EUs helse-sikkerhetskomite (HSC). Vi utveksler informasjon om status og hvilke tiltak som planlegges og gjennomføres i det enkelte land. Vi har også en felles beredskapsavtale med de andre nordiske landene for gjensidig hjelp og støtte, sier Høie.

Foreløpig er det ingen vaksiner som hjelper mot det nye viruset, men det er igangsatt planer om å utvikle det. Dette kan imidlertid ta lang tid.

Eventuell behandling i Norge

Folkehelseinstituttet sier helsevesenet likevel er godt rustet til å behandle personer som eventuelt får påvist viruset her til lands.

- Det finnes foreløpig ingen vaksine mot dette viruset. Det finnes heller ikke noe legemidler per dags dato. Hvis det skulle være en person som tester positivt for viruset, og blir innlagt på sykehus, vil personen få det man kaller støttende behandling. Vi har et veldig godt helsevesen i Norge som er godt rustet til å håndtere viruset, sier lege ved avdeling for smittevern og beredskap hos Folkehelseinstituttet, Mari Molvik, til Nettavisen.

- Behandlingen avhenger av hvor syk pasienten er, mange har kun milde symptomer som ikke krever behandling. Det har kommet opplysninger om at en høy andel av dødsfallene er eldre, svekkede eller kronisk syke pasienter. De sykeste kan trenge behandling på sykehus. Hvis man blir innlagt på sykehus, kan det være at de dårligste pasientene får intensivbehandling. Vi har et godt helsevesen som kan håndtere intensivpasienter, sier Molvik.

Folkehelseinstituttet har lagt ut en rekke råd til allmennheten og informasjon om coronaviruset på sine nettsider.

Fem personer testet i Norge



Hittil har Folkehelseinstituttet gjennomført fem tester for det nye coronaviruset her i Norge, men ingen av dem testet positivt.

- Hvilke råd har dere til personer som har vært på reise og får luftveissymptomer, Molvik?

- Hvis man har vært i de berørte områdene, og har tegn på akutt luftveisinfeksjon og eventuelt hoste og feber, så skal man kontakte lege. Helst på telefon. Deretter blir det gjort individuelle vurderinger for å se om man oppfyller kriterier for å teste for det nye viruset, sier hun.

- Hvordan vil du berolige folk i Norge som er bekymret for viruset, Molvik?

- Vi er forberedt på at dette viruset eventuelt kan komme til Norge. Folk som oppholder seg i Norge nå, og som ikke har vært på reise til de berørte områdene, trenger ikke å være bekymret sånn som situasjonen er nå. Vi er forberedt og vil iverksette smitteverntiltak for å redusere risiko for videre smitte, sier hun.

Det er innført strenge kontrollrutiner ved innfartsårer i flere kinesiske storbyer. Foto: Mark Schiefelbein / AP / NTB scanpix Foto: (NTB scanpix)



Verst berørte områder

Flesteparten av menneskene som er berørt av viruset, befinner seg i Hubei-provinsen. Utbruddet startet i byen Wuhan som ligger i Hubei-provinsen. Beijing bekrefter tirsdag sitt første virusrelaterte dødsfall.

Viruset er også påvist i flere steder utenfor Kina. Per 27. januar er det ifølge WHO meldt om påviste smittetilfeller i et titalls land: Kina (over 4000), Japan (4), Sør-Korea (4), Vietnam (2), Singapore (4), Australia (4), Malaysia ((4), Thailand (5), Nepal (1), USA (5), Canada (1) og Frankrike (3).

Tyskland bekrefter natt til tirsdag at også de har påvist ett smittetilfelle.

I en ny oppdatering tirsdag ettermiddag sier WHO at det er 45 bekreftede smittetilfeller i 13 land utenfor Kina.





Fakta Fakta om spredningen av viruset fra Wuhan ↓ * Hittil er minst 106 personer bekreftet døde av virussmitte, alle i Kina. * I tillegg har over 4.000 mennesker fått påvist smitte i Fastlands-Kina. * Det er også oppdaget 20-30 smittetilfeller i Taiwan, Hongkong og Macau, samt i Japan, Sør-Korea, Thailand, Malaysia, Singapore, Vietnam, Nepal, USA, Canada, Australia, Frankrike og Tyskland. * Viruset ble først påvist i byen Wuhan i desember. Byen har 11 millioner innbyggere og er hovedstad i Hubei-provinsen i den sentrale delen av Kina. * I forsøket på å hindre spredning har myndighetene isolert Wuhan og nabobyene med til sammen over 50 millioner innbyggere. * Myndighetene har sendt flere hundre legeteam til Wuhan, og to nye sykehus skal etter planen stå klare neste uke. * En rekke kinesiske byer har innført reiserestriksjoner og andre tiltak for å forhindre at viruset sprer seg, og myndighetene ber borgere utsette utenlandsreiser. Flere land har innført ekstra kontroll av reisende. * Verdens helseorganisasjon (WHO) mener at det foreløpig ikke er grunn til å erklære internasjonal folkehelsekrise. (Kilde: AP, Ritzau, Reuters, NTB)