Bent Høies beste tips: - Ikke bare tenk på korona

Helseministeren kommer med en klar oppfordring.

KONGENS GATE (Nettavisen): Snart ringer julen inn, også for våre ledende helsetopper, som følger ekstra nøye med på smittetrykket.

Les også: Høie med klar advarsel før jul: - Dette skal man ikke gjøre

Nettavisen snakket med helseminister Bent Høie (H) tidligere denne uken.

- Høie, ser du frem til å årets julefeiring, eller er du mest engstelig for hvordan smitteutviklingen vil arte seg?

- Personlig ser jeg veldig frem til julefeiringen. Jeg håper vi skal få noen dager med litt roligere tempo i forbindelse med julen, og det tror jeg mange andre også ser for seg, svarer han.

Se videointervju med Høie øverst i saken!

Likevel: Norsk helsetopp med beskjed til alle som er skeptiske til vaksinen

- Jeg er bekymret for smittesituasjonen i landet for vi er ikke kommet langt nok ned i smitte. Nå har nedgangen flatet ut, men i julen er vi mer sosiale og flere skal ut og reise. Så det er viktig at vi følger råd og regler gjennom julen slik at vi kan komme ut etter jul uten for høy smitte.

- Møter flere i førjulstiden

- Hva er det vi ikke er flinke nok til siden smittetallene ikke er gått mer ned?

- Det er litt for tidlig å si. Der får vi nok bedre analyser av FHI etter hvert, men det er klart at mange av oss er opptatt av å møte folk og handle i førjulstiden, så det er veldig viktig at vi er opptatt av å følge reglene.

For mange er det å samles til jul et høydepunkt:

- Så kommer en del hjem fra utlandet til jul for å feire med sine nærmeste, og de kommer stort sett alle fra land med høyere smitte enn i Norge, og da er det veldig viktig å følge karantenereglene.

Les også: Dette spørsmålet fikk alle til å le

Frykter tredje bølge

- Smittetallene er ikke lave nok ennå til at vi kan avverge en tredje bølge på nyåret, sa Høie til Nettavisen i forbindelse med korona-pressekonferansen tirsdag.

Med vaksine til Norge rett rundt hjørnet, spurte vi assisterende helsedirektør Geir Stene-Larsen om han ville stilt seg først i køen - og han svarte lynraskt:

- Absolutt! Jeg ville vært først i køen hvis det var mulig!

Les også: Si din mening! Hvem av disse bør bli Årets navn i Nettavisen 2020?

- Ikke bare tenk på korona

- Nå er veldig mange slitne etter et krevende år. Hvordan unngår du slitasje?

- Jeg prøver å slappe av når jeg kan, ikke bare tenke på korona, men også andre ting og ha det hyggelig med mine aller nærmeste. Slik prøver jeg å få balansen i livet, og det er det viktig at vi alle sammen tenker på.

- Ikke bare tenk på korona og de vanskelige tingene, men finn de lyspunktene som er i hverdagen, er oppfordringen fra vær helseminister.

Se intervju med assisterende helsedirektør Geir Stene-Larsen her:

Reklame Landsoversikt: Dette bør du ha i lønn for å kunne kjøpe bolig