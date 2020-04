Beordrer alle i New York gå med ansiktsmaske

New York guvernør Andrew Cuomo beordrer alle i New York til å gå med ansiktsmaske.

NEW YORK (Nettavisen): Guvernøren opplyste på en pressekonferanse på onsdag at alle må gå med masker eller munnbind om de havner i en situasjon der de ikke kan holde sosial distanse.

- Hvis du skal være i en situasjon offentlig der du kommer i kontakt med andre mennesker, i en situasjon som ikke er sosialt distansert, da må du ha en maske eller noe stoff som dekker nese og munn, sier Cuomo.

- Du kan gå alene langs gaten eller i en park, men om du kommer i nærheten av folk, ta på deg maske eller bruk en klut, sier Cuomo.

Langs Jackson Avenue i Long Island City, noen minutter fra Manhattan, kan man her se to personer som driver med matlevering. De har på seg full vernedrakt, med både hansker og maske, når de skal levere ut maten. Foto: Morten Ø. Karlsen, Nettavisen

Skal man på buss eller t-bane eller gå langs et fortau med andre mennesker, så må man gå med maske, sier Cuomo. Folk har tre dager på seg til å følge reglene.

De nye munnbind-reglene er en del av planen for starte gjenåpningen av New York.

Cuomo opplyste også på onsdag at de denne uken vil starte hurtigtester for påvisning av antistoffer.

New York guvernøren sier de vil starte med 2000 daglige hurtigtester for påvisning av antistoffer, ved bruk av blodprøver fra fingeren. New York ønsker å teste 100.000 New Yorkere om dagen, eller 500.000 i uken. Cuomo mener nøkkelen for å komme tilbake til livet i New York er gjennom testing av så mange som mulig.

New York guvernøren Andrew Cuomo sier de denne uken vil starte med 2000 daglige hurtigtester for påvisning av antistoffer, ved bruk av blodprøver fra fingeren. Foto: Facebook/Andrew Cuomo

I New York har man sett en eksplosiv økning av bruken av masker etter at borgermester Bill de Blasio i begynnelsen av april oppfordret alle sine innbyggere om å bruke maske for å hindre spredning av det dødelige viruset.



Nå pålegger derimot guvernøren Andrew Cuomo alle om å gå med maske utendørs, om de ikke kan holde sosial distanse.

I gatebildet i New York er det heller ikke uvanlig at folk går med hansker.

Her og øverst i saken kan du se video fra New York der folk går både med masker og hansker:

På onsdag oppfordret også Tysklands statsminister, Angela Merkel, til maskebruk i butikker og på kollektivtransport, melder NTB.

– Det er anbefalt at masker brukes på offentlig transport og mens man handler, sier Merkel.

Her kan du se en video om hvordan du lager din egen maske: