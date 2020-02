Ber 90.000 elever unngå å klemme

Torsdag har Utdanningsetaten i Oslo kommune sendt ut en e-post til 183 skoler. Beskjeden til elever og ansatte er å unngå nærkontakt, som for eksempel klemming.

I e-posten sendt ut av Utdanningsetaten torsdag, er det beskrevet flere tiltak for å hindre spredningen av corona, skriver Dagbladet.

Blant annet bes elever og ansatte ved osloskolene om å «unngå mye nærkontakt i form av klemmer, håndhilsning og liknende». Utdanningsetaten opplyser også at renholdet ved skoler i Oslo vil bli trappet opp, og at det er ekstra viktig at syke elever holdes hjemme fra skolen.

Etaten presiserer imidlertid at det ikke er snakk om et forbud.

– Nei, det er ikke et klemmeforbud. Å unngå nærkontakt i form av for eksempel klemmer er et godt helseråd i influensatider, sier kommunikasjonsrådgiver Kristin Strømmen i Utdanningsetaten i Oslo kommune til avisen.

Tiltaket skjer som følge av at det første tilfellet av viruset i Norge ble påvist hos en kvinne i Tromsø onsdag, opplyser Strømmen. Rådene er utarbeidet i samråd med kommuneoverlegen og er generelle smittevernsråd.