Ber folk holde seg vekk fra butikkene

Statsminister Erna Solberg ber folk i hjemmekarantene om å holde seg borte fra butikkene.

Selv om du ikke er syk eller har fått påvist smitte av koronaviruset, skal du holde deg hjemme i to uker om du nylig har vært i utlandet. Flere norske kommuner har også bedt folk som har vært sørpå den siste uken om å være i hjemmekarantene i 14 dager.

Under pressekonferansen søndag snakket statsministeren blant annet om hva folk i hjemmekarantene ikke skal gjøre.

- I Spania får folk kun gå i matbutikkene og på apoteket, kan det være tiltak som også blir satt i verk her? spurte NRK.



- Smittevernsmyndighetene må gi oss vurderinger på det. Nå har vi ekstremt strenge tiltak i Norge for øyeblikket, og hvis folk følger de er det ikke nødvendig å gå så mye lenger, sa Erna, og la til:

- For alle som er i karantene så er det viktig å huske på at de ikke skal i butikken. De kan gå på tur ute, frisk luft er bra for alle, men man må holde avstand til andre mennesker.

Fakta Fakta om nye koronatiltak i helgen ↓ Dette er regjeringens tiltak mot koronasmitte som statsminister Erna Solberg (H) la fram lørdag 14. mars, i tillegg til to nye tiltak søndag 15. mars. 1. Alle flyplasser og havner i Norge stenges fra og med mandag klokka 8. Det blir utstrakt kontroll langs grensene. Dette blir vedtatt i ekstraordinært statsråd søndag. Alle nordmenn som er ute, skal få komme hjem. Justisdepartementet presiserte sent lørdag kveld at flyplassene ikke blir helt stengt. Det vil fastsettes unntak for EØS-borgere og deres familiemedlemmer som bor i Norge. Det legges opp til unntak også for EØS-borgere som jobber i Norge. Avinor presiserer dessuten at innenrikstrafikken skal gå som normalt. 2. Det blir utløst beredskapsressurser, herunder personell både fra Heimevernet og Sivilforsvaret, for å bistå med å gjennomføre tiltakene, blant annet grensekontrollene, ivareta samfunnskritiske funksjoner, blant annet på flyplassene. 3. Regjeringen er i dialog med Norwegian og SAS for å diskutere om de kan hjelpe til å frakte smittevernsutstyr fra Kina. 4. Utenriksdepartementet (UD) fraråder reiser til utlandet som ikke er strengt nødvendige. Dette gjelder i første omgang fra 14. mars til 14 april. 5. Regjeringen oppfordrer alle til å dra hjem fra hyttene sine fordi det kan bidra til å overbelaste kommunene og beredskapen der. Om nødvendig vil Sivilforsvaret bli brukt til å oppsøke folk på hyttene og minne dem om at de må reise hjem. * Søndag vil regjeringen vedta en forskrift som gjør det mulig å tvinge folk hjem fra hytter som er i andre kommuner enn hjemkommunen. * Regjeringen vedtok også søndag å bortvise utlendinger uten oppholdstillatelse i Norge av hensyn til folkehelsen. Kilde: NTB

Flere kommuner innfører hjemmekarantene

I helgen har flere kommuner i Norge innført hjemmekarantene for folk som har reist i ulike deler av landet den siste uken.

Stor-Elvdal kommune i Innlandet hadde lørdag foreløpig ingen koronasmittede, og de er én av kommunene som nå innfører tiltak for å prøve å unngå at noen smittes.

- ​​Stor-Elvdal kommune innfører med hjemmel i smittevernloven karantene for alle tilreisende som har oppholdt seg i Oslo eller Viken i mer enn 24 timer etter 9. mars, opplyste kommunen på egne nettsider lørdag ettermiddag.

Også Bardu kommune og Alstahaug kommune har innført samme regel.

Lørdag kveld ble det kjent at folk i Lofoten og Vesterålen, med unntak av Værøy, må i karantene om de har vært i fylkene Oslo, Agder, Rogaland, Viken, Vestfold og Telemark, Innlandet og Vestland.

Søndag innførte også Sør-Varanger kommune i Finnmark hjemmekarantene for alle som kommer fra sør for Nord-Norge, det vil si sør for Nordland. Også Tromsø og Harstad har gjort det samme.

Flere kommuner i Rogaland har innført regel om hjemmekarantene for de som har vært utenfor Rogaland. De lokale vedtakene gjelder fra 15. mars klokka 21 og har ikke tilbakevirkende kraft.

Må unngå å bli rammet

Det blir hjemmekarantene i 14 dager for de som rammes av disse tiltakene. Dersom man i tillegg har symptomer som forkjølelse, feber og/eller tung pust skal karantenen ha en varighet i minst sju dager etter symptomfrihet.

Kommunene opplyser at helsepersonell og personer med samfunnskritiske stillinger må innrette seg slik at de unngår å bli rammet av disse bestemmelsene.

- Dette innebærer alternativ innlosjering for besøkende eller familiemedlemmer som kommer fra områder som utløser karantene, forklarer de.

