Ber folk levere tilbake brannfarlig baderomsvifte

Til tross for flere advarsler i fjor høst, er det fortsatt ikke alle som har levert tilbake den brannfarlige baderomsviften Silent Eco fra Flexit.

Nå går administrerende produsenten ut med en advarsel nok en gang for å få folk til å levere tilbake den eldre versjonen av viften, som skal ha ført til enkelte branntilløp.

- Viften må ikke brukes, sier administrerende direktør i Flexit, Knut Skogstad i en pressemelding.

Fakta Denne baderomsviften må leveres tilbake ↓ Modell: Silent Eco

Produsent: Flexit

Produksjonsår: 2012-september 2017

Antall solgte: 75 000

Dekker utgiftene

Han råder alle til å sjekke hvilken vifte du har på badet så snart som mulig.

- Har du en slik vifte, må du slå av strømbryter til viften eller badet og få viften fjernet av elektriker snarest, sier han.

Flexit erstatter den med en ny, og kan også dekke andre utgifter du måtte få.

- Kan du vise til kvittering ved installasjon av viften, vil også demonteringen bli refundert, sier Skogstad.

Vil ikke ta noen sjanser

Til tross for at det har vært branntilløp i ganske få vifter, og det ikke er avdekket systematiske feil, ønsker de ikke å ta noen sjanser.

Det var nettopp derfor de i samarbeid med direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) sendte ut en tilbakekallelse av alle solgte baderomsvifter av typen Silent Eco.

- Vi har solgt rundt 75 000 baderomsvifter, og med en ny påminnelse håper vi at de som fortsatt har vifter av denne typen installert hjemme, returnerer disse, skriver Flexit i pressemeldingen.

Fornøyde

Anne Rygh Pedersen, avdelingsleder i DSB, er fornøyd med resultatet etter at saken ble meldt inn i fjor.

- Jeg er veldig glad for at så mange meldte fra og leverte tilbake den aktuelle baderomsviften, og at Flexit som aktør tok ansvar for å få meldingen tydelig frem, sier hun i pressemeldingen.