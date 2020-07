Beredskap. Ikke tøys

En liten klatt med importert korn er ikke beredskap.

Det er mange som snakker om beredskap for tiden. Særlig politikere. Og mange tar til orde for beredskapslagre for matkorn. Dem om det.

Fordi:

En liten klatt med importert korn er ikke beredskap. Det er bare tøys. Det er symbol-politikk. Som ikke har noe med beredskap å gjøre. Ingen verdens ting, faktisk.

40,000 norske bønder derimot, spredt over hele det langstrakte landet vårt - det er beredskap.

Mottaksanlegg for norsk korn på Årnes, Storhamar, Modum, Vestnes, Skogn og på sikkert 50 andre store og små plasser i landet vårt - det er beredskap.

Produksjon av matmel av alle slag i Oslo, Moss, Skien, Vaksdal og Buvika - det er beredskap.

Produksjon av kraftfôr på Kambo, Ottadalen, Fiskå, Balsfjord og Skoppum - det er beredskap.

Nesten 10,000 mennesker som står opp grytidlig hver dag for å bake brød til oss andre - det er beredskap.

Slakterier i Målselv, Elverum, Egersund, Førde, Malvik, Tønsberg, Kautokeino og en drøss andre steder - det er beredskap.

31 meierier fra Jæren i sør til Tana i nord - det er beredskap.

Et bærekraftig norsk jordbruk og en lønnsom norsk matindustri som kan foredle norske jordbruksråvarer er vår eneste beredskap.

Et såkalt beredskapslager med importert korn er ikke beredskap. Det er bare tøys. Det trenger vi ikke. For hva skal vi med en klatt med importert korn hvis ikke alt dette andre er på plass. Og fungerer.

Det vi trenger er politikere som skjønner dette. Og som slutter å rope etter et beredskapslager for importert korn, mens de samtidig inngår og opprettholder internasjonale avtaler som undergraver og truer eksistensen for både norsk jordbruk og matindustri. Som er vår eneste beredskap! Egentlig!