Bergen: - Meget uvettig bruk av fyrverkeri

Politi og brannvesen rykket ut til kjøpesenter.

110-sentralen i Hordaland melder ved 21.30-tiden nyttårsaften at de måte rykke ut til kjøpesenteret Oasen i Bergen på grunn av «meget uvettig bruk av fyrverkeri».

- En vekter på stedet varslet om at det var veldig mange ungdommer samlet på et lite område med store mengder fyrverkeri. De var borte da politi og brannvesen kom til stedet, sier vaktkommandør Sigbjørn Villanger på 110-sentralen til Bergens Tidende.

På Varhaug på Jæren har politiet tatt fra en guttegjeng fyrverkeri etter at det kom meldinger om at de skjøt fyrverkeri mot personer, biler, togskinner og husvegger.

I Vardø ble en person irettesatt av politiet etter at vedkommende skal ha kastet fyrverkeri mot boliger.

- Feiret med å tagge

Like over midnatt melder Oslo-politiet på Twitter at noen har feiret det nye året med å tagge på T-banevogner på Brynseng, samt å trekke i nødbremsen.

- Vi har vært på stedet, men ikke klart å finne noen som passer beskrivelsene. Skadeverket blir anmeldt i ettertid, skriver politiet.

I Kristiansund er en ung mann skadd i ansiktet etter å ha fått fyrverkeri på seg, melder politiet i Møre og Romsdal.

Rekkehus ubeboelig

Like etter klokken 20 søndag kveld rykket nødetatene ut til melding om brann i et rekkehus i Fredrikstad. Brannvesenet fikk fort kontroll over varmeutviklingen og mente at det kun hadde brent i persienner eller markiser på utsiden av bygget.

– To menn avhørt som mistenkt på stedet. De har lekt med fyrverkeri altfor nær bebyggelsen kort tid før brannen startet, skriver politiet i Østfold på Twitter.

Tre sjekkes for røyksader

De avhørte er menn i slutten av 50-årene.

Da brannvesenet og politiet avsluttet på stedet, var det ene rekkehuset ubeboelig på grunn av røyk og støv fra slukking og beboerne fant selv alternativ overnatting. Tre personer ble sjekket for røykskader, men ingen ble skadd.

