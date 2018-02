BERGEN: – Kvinnen (70) skal ha blitt drept med øks

Politiet mener kvinnen ble drept med øks. Mandag fremstilles sønnen (43) for fengsling i Bergen tingrett.

Lørdag kveld ble politiet varslet om en død kvinne (70) i en leilighet på Landås, skriver BA.

Avdødes sønn ble pågrepet på stedet, og siktet for drap. Ifølge BAs opplysninger ble kvinnen drept med øks.

Fant øks i bossrom

Det var 43-åringen som selv ringte politiet og fortalte at han hadde drept moren.

Mannen har vært i to politiavhør, og har ifølge politiet forklart seg greit.

Han har fortalt om drapet, og at han kastet øksen fra seg i bossrommet utenfor blokken. Øksen ble funnet samme kveld, og beslaglagt av politiet.

Han og moren skal ha bodd i den aktuelle leiligheten i to år.

– Forsettlig drap

Nøyaktig når drapet har skjedd er politiet fortsatt usikre på. Når avdøde sist ble sett i live, er usikkert.

– Dødstidspunktet er noe vi undersøker og kartlegger, sier politiadvokat Ørjan Ogne i Vest politidistrikt.

Den drapssiktede mannen er innlagt på Sandviken sykehus med politivakthold.

– Han samtykker til fengsling, men vi har bedt retten om å slippe å møte i fengslingsmøte, sier forsvarer Jannicke Keller-Fløystad fra advokatfirmaet Elden til BA.

Bakgrunnen for det er mannens helsetilstand.

Fengslingsmøtet starter i Bergen tingrett mandag klokken 1245.

Skrevet ut

Siktedes sykdomsbilde vil stå sentralt i den videre etterforskningen.

Keller-Fløystad viser til at 43-åringen for et par uker siden var i kontakt med legevakten for å få hjelp. Han ble da innlagt på institusjon, og senere skrevet ut mot sin vilje.

43-åringen er tidligere ikke straffedømt, men skal lenge ha slitt med psykiske vansker. Han skal ha levd et meget tilbaketrukket liv, og holdt seg mye for seg selv.

– Det fremstår som en stor familietragedie, sier forsvareren.

Avdøde har flere voksne barn. Alle pårørende er varslet om tragedien.

Les også:

Mest sett siste uken