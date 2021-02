Bergen: Ansatt i hjemmetjenesten fikk sørafrikansk virusvariant

- Vi er bekymret for at de muterte virusene fremdeles sprer seg, sier helsebyråd i Bergen kommune.

En ansatt i Bergen kommunes hjemmetjeneste har testet positivt på sørafrikansk virusvariant. 50 personer er satt i karantene i forbindelse med dette tilfellet, opplyste Bergen kommune på en pressekonferanse mandag.

Vedkommende har brukt munnbind i tjenesten, sa helsebyråd Beate Husa på pressekonferansen. Kommunen jobber nå med smittesporing i dette tilfellet.

- Vi er bekymret for at de muterte virusene fremdeles sprer seg, sa Husa videre. Samtidig går totaltallet av smittetilfeller ned.

Kapittel 5c i covid-19-forskriften gjelder i Bergen fra og med i dag, med noe lettere tiltak for barn og unge. Det er gjort noen endringer på besøksreglementet for sykehjemmene.

- Fremdeles strengt

- Selv om det er lettelser i tiltakene, er det fremdeles strengt i Bergen. En av gruppene det er krevende for er studentene. De får ikke komme på campus og lesesalene og mange har boforhold som gjør det krevende. Vi kommer til å ta et initiativ for møte med studentorganisasjonene for å se hvordan kommunen kan bidra, sa helsebyråd Beate Husa.

Tre byggeplasser er rammet av smitteutbrudd. Den siste ble meldt av aktøren selv før helgen.

Tester først negativt, så positivt

- En del tester negativt ved første test, går i karantene, og tester positivt ved ny test, opplyste Husa.

Det understreker hvor viktig det er at karantenebestemmelsene overholdes til punkt og prikke, selv om man i første omgang har testet positivt, understreker kommuneledelsen.

Trapper opp karantenkontroll

Beredskapssjef Ivar Lunde i Bergen kommune, som sist uke fortalte Nettavisen hvordan de nå etablerer en egen enhet for karantene-kontroll, sier til BA mandag at de allerede nå ønsker å øke kapasiteten på denne enheten og vil ansette ytterligere to tidligere politiansatte.

