Bergen: Kommer med nye, inngripende tiltak

Byrådet i Bergen vil fredag presentere nye koronatiltak og har varslet strengere begrensninger på arenaer der folk samles innendørs og overfor utelivs- og serveringsbransjen.

Byrådet har varslet svært inngripende tiltak i tillegg. Disse kommer i tillegg til de som ble presentert torsdag, blant annet om å redusere antallet som kan delta på private sammenkomster fra 10 til 5 personer, påbud om hjemmekontor for alle som kan ha det, påbud om digital undervisning på høyskoler og universitet, rødt nivå og hjemmeskole på offentlige videregående skoler og friskoler, stenging av breddeidrett for voksne over 20 år og strengere regler for arrangementer.

- Vi kommer til å komme med strengere begrensninger på arrangementer og arenaer der folk samles innendørs, og det vil komme innstramminger for utelivs- og serveringsbransjen. Det gjøres også vurderinger knyttet til begrensninger og eventuell stenging av idrettshaller, treningssenter, bibliotek og andre arenaer der flere samles. Vi vil signalisere dette allerede i dag slik at de som planlegger arrangement i helgen, kan forberede seg på at det kan avlyses, uttalte byrådsleder Roger Valhammer torsdag.

Helsebyråd Beate Husa på pressekonferanse om koronasituasjonen i Bergen torsdag 5. november. Fredag klokka 12 er det varslet ny pressekonferanse. Foto: Marit Hommedal (NTB)