Bergen kommune med siste koronanytt

Lokale helsemyndigheter informerer om koronasituasjonen klokken 15.

Bergen kommune har kalt inn til pressekonferanse klokken 1500 i dag. De vil orientere om oppfølging av de tre nye smittetilfellene som ble kjent lørdag, melder Bergensavisen.

– Det er et lite antall smittede så langt, men det har vært meget omfattende arbeid med smitteoppsporing, sier medisinsk fagsjef Trond Egil Hansen.

– Dette er en viktig påminnelse om at det stadig pågår en pandemi, legger han til.

Han gjentar også advarslene og retningslinjene som nasjonale myndigheter tidligere har kommet med:

– Hold deg hjemme hvis du blir syk, ta initiativ til testing, ha god hånd- og hostehygiene, og hold avstand til personer utenfor husholdningen, sier Trond Egil Hansen.

De tre personene som er smittet har ikke noen innbyrdes relasjon, sier Hansen.

Se hele pressekonferansen i videovinduet øverst.

Tilstede på pressekonferansen blir fungerende etatsdirektør Merethe Brattetaule, fungerende legevaktsjef Annette Corydon, assisterende kommuneoverlege Ying Ma og medisinsk fagsjef Trond Egil Hansen.

To av de tre som testet positivt for koronaviruset, har oppholdt seg i Bergen i smitteførende fase. Den ene personen er innlagt på Haukeland sykehus, mens de to andre ifølge Bergen kommune har milde symptomer.

Kommunen har jobbet på spreng med smittesporing gjennom helgen, og over et hundretalls personer er i karantene.