Bergen kommune ønsker gateleie for elsparkesykler

Bergen kommune ønsker å regulere bruken av elsparkesykler ved å belønne eller straffe aktørene basert på data fra sparkesyklene over hvor de er parkert.

Foreløpig er det kun Ryde, som mot kommunens vilje, har startet opp med elsparkesykler i Bergen.

Onsdag møttes representanter for kommunen og elsparkesykkel-aktørene elektronisk for å diskutere hvordan elsparkesyklene kan fungere i Bergen uten at det går utover andre som ferdes i gatene, skriver Bergensavisen.

Møtet er en del av et pilotprosjekt der kommunen vil forsøke å ta i bruk en ny teknisk reguleringsløsning for å styre bruken av elsparkesykler.

– Vi har ikke bestemt oss for om vi skal begrense antall aktører nå, sier prosjektleder Lars Ove Kvalbein til avisen.

Den såkalte el-løperhjulpiloten skal bestå av ulike testperioder med påfølgende vurderinger og justeringer og vare fram til senest april 2022.

For å kunne regulere aktørene vil kommunen blant annet ta i bruk gateleie. Denne vil de bruke til å straffe eller belønne de forskjellige tilbyderne basert på parkering og hvor elsparkesyklene befinner seg.

Kommunen ønsker å regulere dette gjennom et digitalt system.

