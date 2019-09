Bergens Tidende: Terje Søviknes er ferdig som ordfører

Etter 20 år som ordfører er det over for Frp-politikeren.

Flertallet glapp for Søviknes etter at Os ble slått sammen med Fusa til Bjørnafjorden kommune, skriver Bergens Tidende.

Den nye kommunen får Trine Lindborg fra Arbeiderpartiet som ny ordfører. Frp var det største partiet i Bjørnafjorden med 32,1 prosent av stemmene, men måtte ha støtte fra minst et annet parti i tillegg til Høyre, skriver Bergens Tidende.

– Nå er vi veldig stolt og glad over at vi har kommet i mål med forhandlingene. Jeg kjenner på entusiasme for å bygge en kommune med et flott lag som jeg skal være lagkaptein på, sier påtroppende ordfører Trine Lindborg (Ap), til avisen.

Etter travle forhandlinger søndag ble det bestemt at Søviknes ikke blir ordfører i den nye kommunen, selv om Os har i mange år vært et utstillingsvindu for Fremskrittspartiet.