Bergensbanen gjenåpnet

Bergensbanen åpnet igjen tidlig mandag morgen, etter at all passasjertrafikk ble innstilt etter at det gikk et ras mellom Myrdal og Hallingskeid søndag morgen.

Det opplyser Bane Nor. Vy satt opp busser for 350 passasjer som var på tog mellom Oslo og Bergen. På grunn av korona-restriksjonene halverte Vy antall passasjerer i hver buss til 25 personer. Et arbeidstog kjørte inn i raset, men kom seg løs for egen maskin. (©NTB)

