Bergensbanen stengt på grunn av store snømengder

Bergensbanen er stengt etter at et tog har kjørt seg fast i snøen mellom Mjølfjell og Myrdal. Det vil trolig ta flere timer før banen kan åpnes igjen.

– Bergensbanen er nå stengt for togtrafikk mellom Myrdal og Finse. Vi venter på freser fra Bane Nor som kan fjerne snø før sporet kan åpne igjen. Det er mye snø og mye vind, og vi må sikre at sporet er trygt å kjøre på, sier pressevakt Nina Schage i Vy like før klokken 10 lørdag til Bergens Tidende.

Et tog står på Voss og venter å komme seg videre.

Bane Nor sier at freseren befinner seg på Geilo, og at det sannsynligvis vil ta et par timer å få ryddet sporene.

Liv Tone Otterholt, pressevakt i Bane Nor, sier til Bergensavisen at hun anslår at det vil ta rundt to timer før de er i gang igjen. Hun forteller at det vil føre til forsinkelser på de flest togavgangene som skal over fjellet lørdag.

– Vi beklager veldig at det blir sånn, men vi jobber så godt vi kan med å holde jernbanesporene ryddet for snø, sier hun til BA.

Nina Schage i Vy sier til BA at hun oppfordrer reisende til å følge med på oppdatert informasjon om togavganger på Vy-appen eller Vy sin nettside. Det er ikke planlagt alternativ transport på strekningen.

– Det er svært vanskelige værforhold, og vi vet ikke hvor lag tid det vil ta å få ryddet sporet, sier Schage til BA.