Det eldste avtrykket av Bergens bysegl befinner seg i en samling i København, men nå kommer det krav om at «seglet skal hem».

Byseglet har en historie tilbake til middelalderen og er forløperen til dagens byvåpen, skriver Bergens Tidende. Og selv om selve seglet er gått tapt, finnes det et avtrykk fra 1299 i en diplomsamling i København – på et dokument om et eiendomssalg i Trondheim.

– Det er unaturlig at dette dokumentet og 800 andre befinner seg i København, når det nesten bare er norske forskere som er interessert i det, sier historiker Jo Rune Ugulen Kristiansen, som er førstearkivar i Arkivverket og ekspert på norsk middelalderhistorie.

Han er ikke den eneste som synes byens segl hører hjemme nord for Skagerrak. Også SV-leder og bergenser Audun Lysbakken vil at «seglet ska hem», sammen med de andre dokumentene.

– Det eldste eksisterende avtrykket av Bergen bys segl er åpenbart en viktig del av Bergens kulturhistorie. I danske arkiver finnes svært mange andre norske middelalderdokumenter, diplomer og håndskrifter, sier Lysbakken.

På Stortinget vil han be regjeringen ta initiativ til en dialog med danske myndigheter om å få dokumentene til Norge.

