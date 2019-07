Bergensskole stengt etter asbestfunn

Alle elever på Midttun skole i Bergen må flytte til nye lokaler ved skolestart etter funn av asbestholdige materialer i skolebygget, skriver Bergens Tidende.

Bergen kommune har i forbindelse med funnet sendt ut brev til alle foreldre som har barn på skolen om at elevene etter ferien skal møte til skolestart ved den gamle lærerhøyskolen på Landås.

I brevet skriver kommunaldirektørene Trine Samuelsberg og Geir Ove Misje, ifølge BT, at det er tatt luftprøver i alle etasjene, men at prøvene ikke indikerer at elever og ansatte har blitt utsatt for helsefarlig luft.

Det var bygningsarbeidere som oppdaget asbesten i begynnelsen av måneden. Skolen blir for tiden utvidet.