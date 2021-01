Bernie Sanders forteller om meme-bildet

- Jeg satt bare der og forsøkte å holde varmen.

Se video med virale Bernie-memes her:

Da president Joe Biden skulle innsettes som president 20. januar, var det ikke det store folkehavet man er vant til under en innsettelseseremoni. Det satte koronapandemien en stopper for.

Én av de som var invitert til å overvære seremonien var senatoren Bernie Sanders. 79-åringen tapte kampen om å bli demokratenes presidentkandidat, men på internett ble han vinneren av seremonien.

Senatoren ble nemlig avbildet mens han satt på en klappstol med beina i kryss og armene i kors med et par hjemmestrikkede votter på hendene.

Da startet internett jobben, og på kort tid flommet det over av Bernie-memes på både Twitter, Instagram, Facebook og Reddit. Noen av bildene kan du se i videoen øverst i saken.

Forklarer årsaken

I et intervju med talkshow-verten Seth Meyers bryter nå Sanders stillheten etter å ha blitt en internett-sensasjon.

Der forteller Sanders at han ikke ante at et par votter og sitteposisjon ville skape så mye oppstandelse.

- Jeg bare satt der og prøvde å holde varmen og følge med på hva som skjedde, sier Sanders under intervjuet.

På spørsmål fra Meyers om han hadde sett noen av bildene som har blitt laget, lo Sanders godt og fortalte at noen ansatte hadde vist ham et par-tre bilder.

Lager gensere av bildet

I etterkant av det virale bildet, har også Sanders og hans team fått laget gensere med bildemotivet på, det skriver CNN.

Prisen ligger på 45 dollar, eller rundt 400 norske kroner, og alle pengene går til den veldedige organisasjonen Meels on Wheels i Vermont, Sanders' hjemstat.

Det er imidlertid umulig å få tak i en Bernie-genser for øyeblikket, de er nemlig helt utsolgt. De som har fått tak i en genser, må også belage seg på opp til åtte ukers ventetid før de får genseren.

