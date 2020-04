Bernie Sanders trekker seg som presidentkandidat

Bernie Sanders er ute av presidentkampen i USA. Se Sanders direkte nå.

NEW YORK (Nettavisen): Bernie Sanders fortalte om sin avgjørelsen i en samtale med sine kampanjeansatte på onsdag, ifølge CNN. Dermed ligger alt til rette for at Joe Biden blir demokratenes presidentkandiat.

Bernie Sanders holder nå en pressekonferanse om sin avgjørelse om å trekke seg.

Trump takker Warren

Den 78 år gamle senatoren fra Vermont gjorde det lenge godt på meningsmålingene, men han har gjort det dårlig i de fleste nominasjonsvalgene som er blitt holdt.

Bernie Sanders trekekr seg, og dermed er Joe Biden nå alene igjen i kampen om å bli Demokratenes presidentkandidat. Foto: AP / NTB scanpix Foto: AP / NTB scanpix (NTB scanpix)

I midten av mars kunngjorde han at han vurderte å gi seg.

I en Twitter-melding på onsdag takker president Donald Trump demokraten Elizabeth Warren for at Bernie Sanders nå er ute.

- Hvis ikke det var for henne, så ville Bernie vunnet nesten hver eneste stat på Supertirsdag! skriver Trump på Twitter.

Joe Biden leder

Med Sanders ute, blir det Joe Biden som etter alle solemerker skal utfordre Donald Trump i presidentvalget i november.

Joe Biden leder fortsatt over president Donald Trump på en måling som kom for litt over en uke siden, men oppslutningen har sunket siden forrige måling.

Ifølge målingen, som ble gjort for ABC News og Washington Post, hadde Biden en ledelse over Trump på 49 mot 47 prosent blant registrerte velgere. Det er statistisk sett likt.

Trump har redusert Bidens forsprang betydelig siden februar, da den tidligere visepresidenten ledet med 52 mot 45 prosent.

Bakgrunnstallene for målingen viste at at begeistringen for Trump var betydelig større blant hans egne velgere, sammenlignet med Bidens støtte hos sine.

Bare 24 prosent av demokratiske velgere uttrykker noe særlig entusiasme når det gjelder deres partis sannsynlige kandidat ved valget til høsten.

Ny rekord for Trump

57 prosent av de spurte godkjenner Trumps styring av landet, noe som er ny rekord på denne målingen, og presidenten leder også over Biden når velgerne blir spurt om hvem de mener er best egnet til å styre økonomien.

Det var ganske jevnt når det gjelder tillit til hvem som kan håndtere koronakrisen best, mens Biden leder over Trump når det gjelder USAs helsetjenester.

Utsatte sommerens landsmøte

Koronapandemien har fått Demokratene til å utsette sommerens landsmøte, hvor det skal avgjøres hvem som utfordrer Donald Trump i presidentvalget i november.

Landsmøtet i Milwaukee i delstaten Wisconsin skulle etter planen holdes i midten av juli, men er utsatt med fem uker til 17. august.

På landsmøtet avgjør nærmere 4.000 delegater hvem som skal bli Demokratenes presidentkandidat i valget i november.

Kritiserer Trumps koronahåndtering

Joe Biden var denne uken på nytt ute og kritiserte Donald Trumps koronahåndtering.

På tirsdag denne uken, dagen etter at Joe Biden og Donald Trump snakket sammen på telefonen om koronapandemien, rettet Biden ny kritikk mot USAs president.

– Koronaviruset er ikke Donald Trumps feil. Men han har ansvaret for vår respons og for å ta sine plikter på alvor. Hans feil og forsinkelser skaper alvorlige lidelser for så mange amerikanere, sier Biden.

– Trump liker å si at han er en president i krigstid. Da må han gjøre mer og oppføre som det, legger han til.

Biden kom med uttalelsen tirsdag, dagen etter at han snakket med Trump på telefonen om koronautbruddet, som så langt har krevd nærmere 13.000 liv i USA.