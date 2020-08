Bernt Aardal: - Giske-saken er en konstant verkebyll - kan true regjeringsspørsmålet

Valgthrilleren i Trøndelag Ap kan få store konsekvenser, mener professor.

Trond Giske (53) trakk seg som nestleder i Ap i januar 2018, etter flere varsler om seksuell trakassering.

Året etter ble han vraket i tolvte time som fylkesstyremedlem i hjemfylket, etter den famøse Bar Vulkan-videoen ( som VG har beklaget).

- Uro og spenning

Mandag ble Giske innstilt som ny leder av Trøndelag Ap.

Det har utløst et skred av reaksjoner før valget kommende lørdag, noe professor Bernt Aardal ved UiO forklarer slik:

- Denne nominasjonen har skapt mye uro, ikke bare i Oslo-gryta. Det store spørsmålet er hva dette betyr for oppslutningen om Arbeiderpartiet (Ap) ved neste valg, sier Aardal til Nettavisen.

- Nok en gang får vi demonstrert for hele verden at det er uro og spenning i partiet, legger han til.

- Mareritt for Støre

Valgforskeren advarer mot konsekvensene:

- Dette har vært Aps mareritt så lenge Giske-saken har pågått. Det roer seg ikke.

Aardal sier det er uenighet internt i partiet, både om måten saken er håndtert fra Aps ledelse og hvordan Giske har respondert, med bok og tv-opptredener.

- Dette er i ferd med å bli en konstant verkebyll for partiet og leder Jonas Gahr Støre. Ett år før valget har de ikke klart å løse dette. Det bør partiet være bekymret for.

- Regjeringsovertakelse i fare

På Nettavisens siste meningsmåling fikk Ap 23,1 prosent oppslutning.

- Giske-saken kan stille regjeringsspørsmålet til neste år i fare, og da er der virkelig krise for partiet og Støre, mener han.

Professor Bernt Aardal mener Giske-saken er blitt en konstant mare for partiet. Foto: Heidi Schei Lilleås

- Så hvordan kan dette løses?

- Vi ser kanskje litt det samme dilemmaet som bråket rundt ny oljefondsjef; nemlig at det er Giske, som er opphavet til uroen, selv sitter med løsningen, sier Aardal - og bemerker at:

- Dilemmaet blir tydelig når Støre er tilbakeholden med å gripe inn i lokalpariets avgjørelser. Dette er en skvis, hvor ingen egentlig kan utløse den spenningen som er tatt opp.

Ap-ledelsen konkluderte med at Giske hadde brutt interne retningslinjer. Han er ikke dømt for noen forhold.

Mange sentrale Ap-kvinner, deriblant leder av Aps Kvinnenettverk, Anette Trettebergstuen; Giskes tidligere statssekretær Rikke Lind og Ellen Reitan, tidligere leder i Trondheim AUF har denne uken frarådet å velge Giske.

Stortingspolitiker Anette Trettebergstuen sier til TV 2 at det er for tidlig med et Giske-comeback nå. Foto: Terje Pedersen (NTB Scanpix)

Svertekampanje?

- Signalet fra Trettebergstuen på vegne av kvinnene i Ap er sterkt, mener Aardal.

- Utsettes Giske for en svertekampanje nå?

- Det er noe av problemet med saken, helt fra begynnelsen av, at den settes inn i et maktpersepektiv, slik at alle utspill tolkes ut fra personens ståsted, svarer Aardal.

- Men er det en svertekampanje?

- Saken oppfattes som en kvinnepolitisk sak, og derfor er den skadelig for Ap, sier professoren.

«Hvor lenge er lenge nok?»

- Det som slår meg, er at noen refererer til at «han har sonet sin straff», mens andre spør «hva slags straff?» Giske har ikke brutt noen lov, men partiets interne retningslinjer, minner han om.

- Det blir hengende i luften «hvor lenge er lenge nok?» De som reagerer sterkest mot Giske, vil trolig aldri synes det har gått lang nok tid, mens andre ser saken annerledes.

- Hva tror du skjer under avstemmingen på lørdag?

- Det er stor sannsynlighet for at Trøndelag Ap velger Giske, og dermed vil ikke saken forsvinne. Hvordan dette virker inn på velgerne, er ikke lett å vite, men på kort sikt kan det virke negativt. Det får vi se i månedene som kommer.

- Giske selv er taus nå. Hvor smart er det?

- Han vil ikke si noe før etter valget og bidrar dermed ikke til å piske opp stemningen, men hans strategi har vært alt annet enn å legge seg på rygg. Giske har tatt tøffe virkemidler i bruk, med både boken til kona og advarsler rettet mot media, påpeker Aardal.

- Nettopp det at han er så offensiv, bidrar til sterke reaksjoner mot ham. Mange synes ikke han har sagt «unnskyld» godt nok.

SAMMEN I STORMEN: Trond Giske har fått mye støtte offentlig av sin kone, Haddy Nije. Foto: Lise Åserud (NTB scanpix)

- Ingen god løsning på Støres dilemma

Haddy Njies «Dagbok 13. desember–13. februar», som kom ut i fjor høst, skapte også et vell av reaksjoner.

Samme dag la varsler Line Oma ut et Facebook-innlegg der hun går hardt ut mot hvordan varslersakene blir omtalt i boken.

- Hvordan kan Ap-leder Jonas Gahr Støre komme styrket ut av saken?

- Det er ingen god løsning på Støres dilemma, partiet er så delt på dette - og det kan oppfattes som at Oslo overkjører distriktene hvis han uttaler seg om saken.

- Men han risikerer et vedvarende problem. For det partiet trenger nå er ro.

Trond Giske skriver i en sms til Nettavisen at han ikke ønsker å uttale seg om saken før årsmøtet.

92 politikere ut mot Giske

I et opprop skriver 92 Ap-politikere, blant dem flere stortingspolitikere, at tidligere Ap-nestleder Trond Giske ikke bør få ny tillit til fremskutte verv.

Blant dem som har signert oppropet, er stortingspolitikere som Nina Sandberg, Svein Roaldsen, Siri Staalesen og Tuva Moflag, skriver TV 2.

– Ja, Trøndelag velger selv sine ledere, men når dette valget smerter og skader oss alle, synes vi det er riktig å gi beskjed: Dette føles feil for oss! Metoo var et veiskille. Vi vil ikke lenger akseptere denne typen atferd fra våre ledere. Det må være grenser for hva vi kan akseptere i et parti, skriver politikerne i innlegget.

Giskes beklagelse

Metoo-debatten under «Svarte natta» i Tromsø i november i fjor utartet seg i stor grad til å bli en debatt om Trond Giske.

- Det står ved lag alt jeg sa i Dagsrevyen 21. desember 2017, som var sist gang jeg snakket om dette, i NRK. Jeg beklager de situasjoner hvor møter med meg har blitt ubehagelige og som jeg må ta på min kappe fordi jeg hadde mest makt og sterkest posisjon, sa Giske der.

«Jeg beklager at jeg har opptrådt på en måte som enkeltmennesker har opplevd som upassende eller ubehagelig. Det må jeg ta på min kappe. Det er min skyld. Det er jeg veldig lei meg for,» sa Giske den gang.

