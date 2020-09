Bertheussen har Facebook-bilde av seg selv på veska

Laila Bertheussen (55) velger å stå i vitneboksen. På bordplaten foran seg har hun tøyvesken sin med et bilde av seg selv og en tekst fra PSTs politiadvokat.

OSLO TINGRETT (Nettavisen): Under rettssaken har Bertheussen valgt å stå ved pulten sin.

Fotografiet er det samme Facebook-bildet som er blitt publisert av samboeren til tidligere justisminister Tor Mikkel Wara (Frp). Bertheussen har plassert veska slik at teksten er godt synlig fra plassene der pressefolkene og rettstegnerne sitter.

Les også: Laila Anita Bertheussen nektet straffskyld på alle punkter



Uthevet i rødt

Teksten som er blåst opp på veska, er skrevet av politiadvokat Thomas Blom i Politiets sikkerhetstjeneste (PST) og lyder slik:

« … i den videresendte mail fra Bertheussen later det til at hun er i den villfarelse at hun aktivt må motbevise sin skyld. En ber forsvarer om å videreformidle at det er påtalemyndighetens oppgave å søke bevis for både skyld og uskyld og at det er påtalemyndigheten som bærer bevisbyrden.»

AVBILDET: Tegning av tiltalte Laila Anita Bertheussen under rettssaken som startet i sal 250 i Oslo tingrett tirsdag. Bertheussen, som er samboer med tidligere justisminister Tor Mikkel Wara, er tiltalt for angrep på demokratiet og trusler mot ledende politikere. Foto: Egil Nyhus (NTB scanpix)

…«fra Bertheussen later det til at hun er i den villfarelse at hun må aktivt motbevise sin skyld.» er uthevet med rødt.

Åraken til at det ikke tas og vises bilder av Bertheussen er at hun har motsatt seg dette, noe som er en lovfestet rettighet hun har som tiltalt i en straffesak.

Les også: Laila Anita Bertheussen tiltales for angrep på tidligere justisminister



Mistenkte ikke Bertheussen



Samboeren til Wara er tiltalt for en rekke forhold, deriblant den alvorlige bestemmelsen som går på trusler mot demokratiet som har en øvre strafferamme på ti års fengsel.

Hun er også tiltalt for trusler, brudd på brann- og eksplosjonsvernloven og falske anklager ved å få det til å fremstå som at det er andre som har begått et straffbart forhold.

Se egen faktaboks under om tiltalen:

Fakta Fakta om tiltalen mot Laila Anita Bertheussen ↓ * Statsadvokatene ved Det nasjonale statsadvokatembetet besluttet 23. januar at det skulle tas ut tiltale mot Laila Anita Bertheussen (55), samboeren til tidligere justisminister Tor Mikkel Wara (Frp). * Hun tiltales for brudd på straffeloven paragraf 115 for ved bruk at blant annet trusler å ha sørget for at det var en fare for å hindre eller påvirke arbeidet til samboeren, samfunnssikkerhetsminister Ingvild Smines Tybring-Gjedde (Frp) og mannen hennes, stortingsrepresentant, Christian Tybring-Gjedde (Frp). * Bakgrunnen for dette er blant annet at hun skal ha tegnet et hakekors og skrevet «rasist» på familiens bil og å ha brutt opp lokket til drivstofftanken og tent på en hyssing inn i den. * I tillegg var det ifølge tiltalen Bertheussen som sendte brev med truende innhold til samboeren og seg selv, samt til ekteparet Tybring-Gjedde. * Hun er også tiltalt for trusler, (paragraf 263), for å ha gjort noe for å vekke mistanke om at en straffbar handling uten at den er begått (paragraf 225) og overtredelse av brann- og eksplosjonsvernloven (paragraf 190). Kilde: NTB

Under sitt innledende foredrag, der hun gjorde rede for saken, påpekte statsadvokat Formo at det aldri var noen mistanke om at Bertheussen kunne stå bak de straffbare forholdene før etter brannen i bilen til Wara som skjedde 10. mars 2019.

- Det var ingen mistanke om at Bertheussen kunne være gjerningspersonen før kort tid etter bilen i brannen. 14. mars, fire dager etter brannen, ble hun siktet og pågrepet for å ha satt fyr på bilen natt til 10. mars, sa statsadvokat Marit Formo.

- Senere i mars 2019 fikk Bertheussen status som mistenkt i de øvrige sakene.

Formo tok også opp at Bertheussen forklarte seg for politiet som fornærmet i saken ved flere anledninger. Etter at hun ble siktet i saken avga hun tre forklaringer og nektet å stille til flere avhør hos politiet.