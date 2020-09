Bertheussen kranglet med Wara om Facebook-innlegg

Tydelig ubekvem måtte Laila Bertheussen redegjøre i retten om en krangel med samboeren etter at hennes anmeldelse av teaterstykket «Ways of Seeing» var henlagt.

I frustrasjon over at hun hadde fått vite at anmeldelsen hennes av det omdiskuterte teaterstykket på Black Box teateret i november var blitt henlagt i februar 2019, skrev Bertheussen et utkast til et langt innlegg hun ville legge ut på Facebook 7. februar.

Men samboeren hennes, daværende justisminister Tor Mikkel Wara (Frp), ville ikke at hun skulle legge ut innlegget. I stedet ba han henne om klage avgjørelsen om henleggelse inn for statsadvokaten, uten å varsle offentligheten.

Les også: Laila Anita Bertheussen: Opprettet falsk Facebook-konto for å slenge med leppen mot Per Sandberg

Leste opp samtale

– Jeg vil ikke at du legger det ut, skrev Wara i klartekst. Han mente det kunne lage vanskeligheter for ham som justisminister.

Hele diskusjonen mellom de to, som var svært privat, og skjedde mens Wara satt opptatt i regjeringskonferanse, ble gjort skriftlig på meldingsplattformen Messenger. Bertheussen var tydelig ubekvem med at hele samtalen ble lest opp i retten da aktor Marit Formo hadde sin første utspørring av den tiltalte onsdag.

SKEPTISK: Tor Mikkel Wara ville ikke at samboeren Laila Anita Bertehussen skulle legge ut innlegget på Facebook. Foto: Håkon Mosvold Larsen (NTB scanpix)

I Messenger-dialogen går det fram at Bertheussen ikke ga seg, men insisterte på å offentliggjøre sin frustrasjon, tydelig irritert over at hun som privatperson ikke skulle få kritisere regjeringen selv om hun var samboer med justisministeren.

Les også: Aktor: - Fant urin i trusselbrev til Tor Mikkel Wara og Frp-topper

– Småkrangling

– Dette er litt småkrangling mellom to som har bodd sammen i 26 år. Det har ingenting i en rettssal å gjøre, for å være helt ærlig, kommenterte Bertheussen etter at aktor hadde redegjort for dialogen i retten.

– Men Wara er landets justisminister og gir uttrykk for at dette er skadelig for ham dersom du legger det ut, spurte Formo.

– Han er primært kjæresten min, svarer Bertheussen kort.

– Du fisker etter noe jeg ikke postet, så det synes jeg er veldig ufint å dra fram i rettssalen, sa hun videre.

(©NTB)

Les også: Bertheussen har Facebook-bilde av seg selv på veska