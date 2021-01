Bertheussen-saken: Erna vil ikke beklage overfor teaterstykke

- Ingen grunn til det, sier hennes statssekretær til Nettavisen.

Laila Anita Bertheussen ble fredag dømt til fengsel i ett år og åtte måneder for trusler mot demokratiet.

Dommen var enstemmig, og ble anket på stedet.

Hennes samboer, Tor Mikkel Wara, måtte forlate sin post som justisminster i Erna Solbergs regjering da saken ble kjent.

Nettavisen ba om en kommentar fra statsministeren da dommen ble kjent.

- Dette er en sak av stor offentlig interesse, men det er ikke naturlig at statsministeren kommenterer en dom som ikke er rettskraftig, sier statssekretær Rune Alstadsæter til Nettavisen.

– Ville ramme «Ways of Seeing»

Bertheussen var svært opprørt over at huset som hun og daværende justisminister Tor Mikkel Wara bor i på Røa i Oslo, var blitt filmet, og at opptaket ble brukt i teateroppsetningen «Ways of Seeing» på Black Box høsten 2018.

Bertheussen protesterte mot bruken, og det var etter at politiet henla anmeldelsen hennes at de mange hendelsene mot boligen i Vækerøveien begynte å inntreffe.

– Truslene mot Wara var middelet for å nå målet om å ramme «Ways of Seeing», heter det i dommen. Truslene mot Wara og ekteparet Tybring-Gjedde var utvilsomt rettet mot dem i kraft av deres virke som statsråder og stortingsrepresentanter, konkluderte retten.

I september i fjor skrev sjefredaktør Vebjørn Selbekk i Dagen et debattinnlegg der han påpekte den enorme belastningen teaterfolkene bak «Ways of Seeing» på Black Box i Oslo måtte ha opplevd.

- Krever ingen beklagelse

- Ser statsministeren noen grunn til å beklage «De som har laget stykket, må tenke over at de også bidrar til å sette et fokus på politikere og deres omgivelser som bidrar til at det er tøffere å være politiker, uttalte hun da, en uttalelse som senere har blitt kritisert for å legge et utilbørlig press på kunstneres ytringsfrihet»?

- I 2019 sa statsministeren at det ikke var riktig for henne å spekulere i hvem som stod bak hendelsene rundt huset til Tor Mikkel Wara. Hun viste også til at politikere må tåle å stå i fokus og få kjeft, men at det oppleves som verre når familiene våre og stedet vi bor trekkes inn. Det kan bidra til at det blir tøffere å være politikere. Disse formuleringene krever ingen beklagelse, sier Rune Alstadsæter til Nettavisen.

Elden: - Ikke fellende bevis

– Retten har ikke funnet fellende enkeltbevis mot henne, sier forsvarer John Christian Elden etter domsavsigelsen.

– Hun er skuffet over domsresultatet så langt hun er funnet skyldig. Det er mye som tyder på at det går mot en ankerunde i denne saken, sa advokat Elden i en pause i opplesningen av dommen mot Laila Anita Bertheussen tidligere fredag.

– Retten har lagt vekt på at det ikke er noe fellende og avgjørende bevis i saken. Den baserer seg på en såkalt samlet bevisvurdering og ser bort fra alibier og at det er tidspunkter Bertheussen ikke kan ha utført handlingene på, fortsatte han.

