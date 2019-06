Besetningen på tankskip så «flygende objekter»

Den japanske operatøren av tankeren Kokuka Courageous som ble angrepet i Omanbukta, sier mannskapet så flygende objekter før eksplosjonen om bord.

Yutaka Katada, president i japanske Kokuka Sangyo, avviser på en pressekonferanse i Tokyo at skipet ble truffet av en torpedo, slik enkelte meldinger gikk ut på torsdag.

Alle besetningsmedlemmene vendte tilbake til skipet etter eksplosjonen for å få det i gang igjen, sier Katada.

Det brøt torsdag ut brann på Fredriksen-eide tankskipet Front Altair etter at det ble angrepet i samme område. Detaljene i hendelsen er fortsatt uklare.

Beskylder Iran for å stå bak

USA hevder å ha video og bilder av et iransk marinefartøy som fjerner en udetonert mine festet til skroget på tankskipet Kokuka Courageous, sier kilder til CNN fredag.

Irans FN-delegasjon avviser kategorisk USAs beskyldninger om at landet står bak angrep på de to tankskipene.

FNs sikkerhetsråd diskuterte torsdag hendelsene i Omanbukta bak lukkede dører og den siste tids utvikling etter henstilling fra USA. USA anklager Iran for å stå bak angrepet, noe Irans FN-delegasjon i en uttalelse sent torsdag benekter på det sterkeste.

– USA og dets regionale allierte må slutte å hisse til krig, heter det i uttalelsen.

Iran påpeker at landet fordømmer angrepene på det sterkeste og krever uavhengig gransking.

USA hevder å ha video og bilder av et iransk marinefartøy som fjerner en udetonert mine festet til skroget på tankskipet Kokuka Courageous, Foto: Handout (Reuters)

Samlet fordømmelse

Kuwaits FN-ambassadør Mansour Al-Otaibi sier etter møtet at han ikke kan komme med noen offisiell erklæring på rådets vegne om de siste angrepene.

– Men vi er veldig tilfredse med å høre at alle rådets medlemmer fordømmer det som er skjedd. Det er et brudd på internasjonale lover, og det er en kriminell handling, sier Al-Otaibi.

Han sier at de andre rådsmedlemmene ikke deler USAs oppfatning om at Iran står bak angrepene, med henvisning til at det ikke foreligger klare bevis som knytter iranske myndigheter til angrepene.

Al-Otaibi understreker videre at alle landene ønsker en upartisk og objektiv gransking.

– Vi ønsker å vite hvem som sto bak disse hendelsene, sier han.

Det ble ikke diskutert på møtet hvem som eventuelt skal få ansvaret for en etterforskning.

Les også Sjøfartsdirektoratet hever sikkerhetsnivået for norske skip i Omanbukta

Kalte det et «uakseptabelt» angrep

USAs fungerende FN-ambassadør Jonathan Cohen hadde allerede vært ute og kalt det angivelige angrepet «uakseptabelt» og hevdet at Iran kan stå bak.

– Iran forblir den mest betydelige trusselen mot fred og sikkerhet i regionen, og landet er involvert i en rekke ondsinnede aktiviteter i regionen, sier han.

I Irans uttalelse heter det at «det er USAs sanksjoner og militære opptrapping i Golfen som utgjør den mest betydelige trusselen mot fred og sikkerhet i regionen».

Etter møtet i Sikkerhetsrådet sa Cohen at Iran burde komme USA i møte med diplomati, ikke «terror, angrep på skip, infrastruktur og diplomatiske anlegg».

– Forsøker å antenne

Generalsekretæren i Den arabiske liga, Egypts tidligere utenriksminister Ahmed Aboul Gheit, retter også en anklagende pekefinger mot Iran.

– Enkelte i regionen forsøker å antenne regionen og vi må ha dette klart for oss, sier han.

Aboul Gheit viste til «terroristangrepene» mot oljetankere utenfor De forente arabiske emirater 31. mai, og de jemenittiske Houthi-opprørernes angrep mot en saudiarabisk oljeinstallasjon samme dag.

– Verdenssamfunnet må sende et utvetydig og klart svar til våre naboer om at undergravende aktiviteter ikke lenger er akseptable, sier han.