Bestialsk IS-likvidering bakteppe for norsk terrorsak

IS rystet en hel verden da en fange ble brent levende i 2015. Politiet mener at en norsk-irakisk ingeniør deltok i diskusjoner om hvordan mannen burde drepes.

Torsdag starter rettssaken mot den tidligere Aker Solutions-ansatte mannen, som ble pågrepet på jobb i Bærum i 2015. Påtalemyndigheten mener at 51-åringen har vært aktiv på jihadistiske nettforum, og at han både har oppfordret til terror og bidratt til terroropplæring i sine innlegg.

På den annen side mener mannen og hans forsvarer, Brynjar Meling, at det som er blitt skrevet, overhodet ikke er straffbart.

– Jeg kan ikke se hvordan man kan domfelle noen for dette, sier Meling til NTB.

Bestialsk drap

Sentralt for det ene tiltalepunktet er historien om den 26 år gamle jordanske flygeren Muath al-Kasaesbeh, som ble tatt til fange av IS etter å ha styrtet i Syria i 2014. Statsadvokat Frederik G. Ranke forteller at ekstremistgruppa IS på denne tiden ba sine sympatisører komme med forslag til hvordan de best kunne kvitte seg med piloten.

Ifølge tiltalen logget 51-åringen seg inn på et jihadistisk forum julaften 2014 – enten fra jobb på Fornebu eller fra boligen på Lierskogen – og foreslo hva IS burde gjøre med krigsfangen.

– Vi mener at den tiltalte har tatt til orde for noe som kalles khasok. Det er kort fortalt en bysantinsk henrettelsesmetode, hvor fangen får tredd et spyd opp gjennom rektum og ut gjennom halsen, sier Ranke til NTB.

Ble brent levende

I retten vil påtalemyndigheten argumentere for at mannens deltakelse i disse diskusjonene er en oppfordring til en terrorhandling. Ranke viser til at IS' «umenneskelige behandling» av krigsfangen bidro til å spre frykt over hele verden.

– Piloten ble senere brent levende, og restene av ham og buret han ble brent i, ble kjørt over av en dampveivals. Dette var en hendelse som vakte veldig stor oppsikt, og er noe av det mer bestialske man har sett på denne siden av andre verdenskrig, sier Ranke.

Påtalemyndigheten mener også at ingeniøren oppfordret til terror ved å ytre seg om hvordan mujahedin (hellige krigere) burde angripe og true helikopterpiloter som tjenestegjorde for Assad-regimet i Syria. Den tiltalte skal ha gjort dette i et innlegg på et jihadistisk forum i november 2014.

– Ville ramme Assad-regimet

Forsvarer Brynjar Meling sier at mannen ikke kommer til å erkjenne straffskyld.

– Først og fremst fordi det han er anklaget for, ikke er straffbart, fordi det er ytringer som er beskyttet av ytringsfriheten, og det retter seg mot et regime som begår brudd på folkeretten, sier han.

Meling forklarer at mannen aldri har lagt skjul på at han har uttrykt seg støttende til IS, men at dette skyldes at han anså ekstremistgruppen som en destabiliserende faktor overfor syriske myndigheter.

– Her synes jeg påtalemyndigheten viser en rørende omtanke for Assad-regimet. Min klient ser på dette som en kritisk ytring mot regimet, og en motvekt mot de overgrepene som er gjort mot sivilbefolkningen. Han har kun uttrykt seg med ord, og ikke med våpen, slik flere NATO-land har gjort, sier forsvareren.

– Undrende

I avhør har ingeniøren tidligere nektet for å ha skrevet innleggene på de jihadistiske forumene.

– Poenget er at han kjenner igjen elementer av det som er sagt, men han har ingen erindring av at dette er lagt ut på dette forumet på det tidspunktet. Han er åpen om at han kan ha sagt og kommentert noe som er tilsvarende i andre settinger, men stiller seg undrende til at det havnet akkurat der, sier Meling.

Uansett mener forsvareren at retten ikke trenger å ta stilling til hvorvidt mannen skrev innleggene, fordi de er lovlige ytringer.

– Delte bombeoppskrift

I tillegg til de to punktene som går på terroroppfordring, er norskirakeren den første som noen gang er blitt tiltalt for den nye paragrafen om opplæring til terror.

– Dette går på at han i jihadistiske nettforum, hvor svært mange IS-sympatisører deltar, har kommet med forskjellige råd om hvordan man skal blande ut eksplosiver for å lage bomber. Han har militær bakgrunn fra Irak, er ingeniør, og en person som har noe å fare med når han kommer med oppskrifter på hvordan bomber lages, sier statsadvokat Ranke.

Ifølge tiltalen beskrev mannen det som i utgangspunktet er en riktig metode for å lage en bombe. Ranke sier at de ser alvorlig på saken, selv om aktivitetene til mannen først og fremst har vært rettet mot utlandet.

– Han er ikke tiltalt for terror i Norge. Men han kommer med støtteerklæringer til det Høyesterett har vurdert som en av de verste terrorgrupperingene i vår tid. Dette er en gruppe som har Norge og Vesten i sitt fiendebilde, og som har oppfordret til terroraksjoner i Vesten, sier Ranke.

