Betongbil veltet på riksvei 5

Fjærlandstunnelen ble stengt da en betongbil veltet.

Torsdag formiddag veltet en lastebil på riksvei 5, på Jølster-siden av Fjærlandstunnelen.

Ingen av de to i lastebilen kom til skade, opplyser politiet og sier det ikke er mistanke om ruskjøring.

- Foreløpig tyder hendelsesforløpet på at et hjulpar kom utenfor asfaltkanten på høyre side og ved forsøk på å komme opp på veien igjen skjente lastebilen over til venstre og veltet, opplyser politioverbetjent Eivind Hellesund ved Vest politidistrikt i en pressemelding.