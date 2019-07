Betongsosialistenes forsøk på grønnvasking

SV og MDG lovnader om å gjøre om en fem år gammel reguleringsplan på Sukkerbiten og si nei til Fotografiens Hus er ikke særlig troverdig.

Av: Hallstein Bjercke, gruppeleder Oslo Venstre

SV og MDG er ute og lover at de i neste periode vil gjøre om en fem år gammel reguleringsplan på Sukkerbiten og si nei til Fotografiens Hus. Det er ikke særlig troverdig all den tid de ved hver korsvei har prioritert betong framfor grøntområder, biologisk mangfold og kulturminner.

Fotografiens Hus

Planene for Fotografihuset i Oslo ble presentert for Oslo bystyre i 2015. Den gangen var ikke lokaliseringsspørsmålet aktuelt. Nå har det blitt inngått en intensjonsavtale mellom Fotografihuset AS og grunneier HAV Eiendom for å etablere Fotografihuset på Sukkerbiten utenfor Operaen.

Oslo Venstre støtter planene om etablering av Fotografiets hus på Sukkerbiten, men mener at allmennhetens interesser må sikres, og at Fotografihuset i sin arkitektur må bli åpen, inviterende og ikke i konflikt med bebyggelsen i området og øvrige viktige kulturbygg i Bjørvika.

Reguleringen på Sukkerbiten åpner for bebyggelse med lav høyde som ikke er dominerende i Bjørvika. Reguleringen åpner også for tilrettelegging og etablering av tilbud for allmennheten, som friarealer, brygger, bade- og sanitæranlegg. Fotografiens Hus vil kun skal utgjøre 3,7 mål av totalt 20 mål på sukkerbiten.

Nå ønsker SV og MDG, som begge har sittet i byrådet mens planene har blitt lagt, å gjøre omkamp på sukkerbiten.

Ikke troverdig

I de siste fire årene har SV og MDG gått inn for å skyggelegge Vaterlandsparken, samt skolegårdene på både Majorstua og Huseby skole. Viktige deler av Ekebergparken blir nå bygget ned fordi disse partiene ikke sto på kravene ovenfor byrådspartner Ap, og viktig biologisk mangfold som edelløvskog har blitt bygget ned.

I de årene de har styrt har SV og MDG bygget inn kulturminnet Sofienlund på Skøyen, til tross for sterke protester fra Byantikvaren. Ruseløkka skole, et flott skolebygg fra 1800-tallet ble revet i stedet for rehabilitert og nå står det flotte grøntområde Husebyskogen igjen i fare for å bli bygget ned av kommunens egen etat som ønsker administrasjonsbygg for Vann- og avløpsetaten der.

Når de ikke har prioritert grøntområder, biologisk mangfold og kulturminner en eneste gang på fire år, har de ikke troverdighet med sine lovnader om å snu på Sukkerbiten. Det fremstår mest som betongsosialistene her forsøker å grønnvaske seg før kommunevalget. Det bør velgerne merke seg.