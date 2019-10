Bevæpnet mann stjal ambulanse i Oslo - barn til sykehus etter å ha blitt påkjørt

Barn på sykehus etter å ha blitt påkjørt da mann tok kontroll over ambulanse i Oslo.

OSLO, TORSHOV (Nettavisen): En person tok kontroll over en ambulanse på Torshov i Oslo, meldte NRK tirsdag ettermiddag. Flere personer skal være påkjørt, meldes det videre.

Et barn er sendt til sykehus etter å ha blitt påkjørt av stjålet ambulanse, melder NTB.

Det er fortsatt helikopter i lufta på stedet, og sperringene utvides, melder Nettavisens reporter på stedet. Politiet har rykket ut med spesialstyrker væpnet med automatvåpen, får Nettavisen opplyst.

Det var i Åsengata at mannen tok kontroll over ambulansen.

Politiet bevæpnet seg og rykket ut med store styrker. Aksjonen foregikk i området mellom Sandaker og Torshov.

En tipser forteller til Nettavisen at gjerningsmannen først tok en bil på Sinsen før han kjørte mot Sandaker og Torshov.

Politiet fikk kontroll over mannen etter å ha avfyrt skudd. Gjerningsmannen er ikke kritisk skadd, opplyser politiet.

Like over klokka 13 meldte Oslo-politiet at har kontroll på ambulansen som er stjålet. Det ble avfyrt skudd for å stanse gjerningsmannen. Gjerningsmannen var bevæpnet.

Bilder på nrk.no viser at en rekke politipatruljer og andre nødetater befinner seg i området.

«Vi har kontroll på en ambulanse som ble stjålet, av en bevæpnet mann. Det ble avfyrt skudd for å stanse gjerningsmannen, han er ikke kritisk skadd. Oppdatering vil komme», melder politiet.

Øyenvitner forteller til NRK at mannen også skal ha avfyrt et våpen.

Politiet bevæpnet seg og rykket ut med store styrker da en bevæpnet mann tok kontroll over en ambulanse i Oslo tirsdag. Foto: Anders Zerener (Nettavisen)

En mann stjal tirsdag en ambulanse på Torshov i Oslo. Foto: Håkon Mosvold Larsen (NTB scanpix)