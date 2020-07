Bevæpnet politi rykker ut til slåsskamp

Politiet har sendt flere patruljer ut til et bybanestopp i Bergen. Politiet er bevæpnet.

Politiet i Bergen har fått flere meldinger om personer som slåss ved et bybanestopp litt utenfor Bergen sentrum.

– Det er blitt observert steinkasting og bruk av stenger/rør under slagsmålet, skriver politiet.

– Det har vært slagsmål mellom flere personer og vi driver og prater med flere av de involverte nå, og prøver å undersøke hva som har skjedd, sier operasjonsleder i Vest politidistrikt Stein Rune Halleraker til Nettavisen.

En person er meldt skadet. Han blør fra hodet, og blir tatt hånd om av ambulanse på stedet.

Halleraker sier at politiet nå har kontroll på stedet. Det var omstendighetene som gjorde at de valgte å bevæpne seg:

– Når det er fare for at man kan møte på omstendigheter som kan være særlig farlig for både oss og ikke minst andre personer på stedet så gjør vi det - når meldingene går på at det blir kastet stein og at det er jernstenger og så videre, forklarer Halleraker.

– Det har vært et slagsmål mellom to gjenger, skriver politiet på Twitter.

To personer blir anmeldt for ordensforstyrrelse. Nøyaktig hvor mange personer som deltok i slåssingen er foreløpig ikke klarlagt.

Overfor BA beskriver politiet de involverte som ungdommer.