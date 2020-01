Bevæpnet politi ved fem skoler etter trusler om skyting

Skoler over hele landet skal ha mottatt trusler om skyting natt til tirsdag.

Politiet plasserte ut bevæpnede styrker ved fem skoler i Innlandet etter at det kom trusler mot skolene i natt, opplyser Innlandet politidistrikt.

Trusselen har gått ut på at noen kan komme til skolen med våpen. Politiet har derfor plassert ut bevæpnet politi ved fem skoler ved skolestart tirsdag.

De fem skolene det er snakk om har vært på/i Hadeland, Gjøvik, Ringsaker, Hamar og Kongsvinger.

Politiet i Innlandet opplyser også at det skal ha vært lignende trusler mot skoler i andre deler av landet.

Klokken 09.30 opplyser politiet i Innlandet at de har avsluttet vaktholdet som følge av at truslene vurderes til å ikke være reelle. De har derfor avsluttet patruljeringen ved skolene. Truslene vil bli etterforsket.

I trusselen som ble framsatt heter det at skolen står i fare hvis de ikke etterkommer en beskjed som skal være sendt til skolen. «Noen personer med håndvåpen kan plutselig befinne seg på skolen», het det i trusselen, ifølge Oppland Arbeiderblad.

Foto: Skjermdump (Facebook)

Trusselen førte til at politiet stengte alle innganger utenom én tirsdag morgen. Lærere skal ha informert klassene om at det var en trussel mot skolen, men at sikkerheten er ivaretatt. Undervisningen gikk som normalt.

– Vi har fått beskjed om at trusselen ble vurdert som vag av politiet, og at det er trygt å være på skolen i dag. Rektor ringte politiet i 06.30-tiden tirsdag morgen. Vi har sett minst tre politibiler på skolens område, sier en elev ved Gjøvik videregående skole til OA.

Ifølge eleven er det kun hovedinngangen som er åpen og i bruk. Elevene fikk beskjed om å holde seg i klasserommene. Litt før halv ti, tirsdag, fikk elevene nok en gang bevege seg fritt på skolen og alle innganger er nå åpnet.

Lensmann Geir Hermansen bekrefter overfor avisen Hadeland at også Hadeland folkehøgskole har mottatt en skriftlig trussel via Facebook.