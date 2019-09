Bevegelsene i Veslemannen fortsetter å øke

- Ting tyder på at en større del kan rase ut snart.

Beboerne under fjellpartiet Veslemannen ble fredag evakuert for 16. gang da farenivået for ras fra fjellet igjen ble hevet til rødt.

Siden har bevegelsene i Veslemannen økt, uten at det har kommet nedbør.

- Det er store bevegelser, men om det kommer til å rase er vanskelig å si. I det siste har bevegelsene i den nedre delen økt, noe som tyder på at en større del av fjellet kan rase ut snart, men det er vanskelig å si noe om når. Det er ventet nedbør det neste døgnet, noe som vi vet at øker bevegelsene, sier vakthavende geolog i NVE, Lene Kristensen til Nettavisen.

- Forberdet om det skulle rase

Det er registrert hastigheter på 10–12 cm i døgnet i nedre del og 15–30 cm i døgnet i øvre del. Det er registrert noen mindre steinsprang fra Sivilforsvarets sin lyttepost, og også på direktoratets måleinstrument.

- Hvor dramatisk er situasjonen nå?

- Den er ikke så dramatisk. Vi har god kontroll og beboerne er evakuert. Så vi er forberedt på et eventuelt ras, sier Kristensen.

Vurderer sikringsvoll

- Er det å sprenge i fjellet et alternativ for å fjerne delene som ventes at skal rase?

- Det er veldig vanskelig for beboerne å bli evakuert så mange ganger. Å sprenge har blitt vurdert som en dårlig løsning, da det er komplisert og man risikerer å påvirke andre deler av det ustabile fjellområdet.

Kristensen forteller at andre tiltak er vurdert for å beskytte beboerne for ras.

- En permanent sikringsvoll er et av alternativene. Den skal tåle et eventuelt ras.