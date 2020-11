Biden: - Dette er flaut av Trump

Joe Biden er flau over president Donald Trumps oppførsel etter valget.

NEW YORK (Nettavisen): Under en pressekonferanse på tirsdag ble Joe Biden spurt om hva han ville si til de amerikanerne som nå er engstelige over at president Donald Trump enda ikke har innrømmet valgnederlaget.

- Vel, for å være helt ærlig, så er det pinlig, sier Biden.

- Vil ikke bidra til presidentens ettermæle

USAs påtroppende president Joe Biden sier Donald Trumps manglende erkjennelse av nederlag ikke har store følger for overgangsarbeidet.

– Herr president, jeg ser fram til å snakke med deg, sier Biden til pressen i hjembyen Wilmington tirsdag.

Demokraten mener «helt oppriktig» at det er pinlig at president Trump nekter å erkjenne at motstanderen vant presidentvalget 3. november.

– Hvordan kan jeg si dette taktfullt. Jeg tror ikke det vil bidra til presidentens ettermæle.

Tar ikke rettslige skritt

Biden kommer ikke til å ta rettslige skritt for å forsøke å tvinge Trump-administrasjonen til å anerkjenne hans valgseier. De daglige hemmeligstemplede brifingene som en påtroppende president vanligvis får, ville vært «nyttig, men er ikke nødvendig», mener Biden.

– Vi ser ikke noe som forsinker oss, sier han.

Biden har tirsdag snakket med fremtidige kolleger i allierte land, deriblant statsministrene i Storbritannia, Tyskland og Canada, samt Frankrikes president.

– Jeg lar dem få vite at Amerika er tilbake. Vi kommer til å være tilbake i spillet. Det er ikke Amerika alene, sier Biden.

Trump: - Vi vil vinne

På tirsdag har president Donald Trump fortsatt med å legge ut flere Twitter-meldinger der han hevder at han har vunnet valget, og at valgfusk har funnet sted.

- Vi vil vinne, skriver presidenten blant annet.

