Biden anklager Trump for å være rasist

Joe Biden anklaget president Donald Trump for å være rasist da debatten kom inn på tema om rase og opptøyer.

– Dette er en president som genererer rasistisk hat, raseskille, sa Biden og la til at det er systemisk urettferdighet i USA.

Trump slo tilbake og sa at Biden som senator sto bak en lov på 90-tallet som skadet afroamerikanerne.

– Vi tror på lov og orden, men det gjør ikke du, sa Trump til Biden.

På spørsmål om han her og nå kunne fordømme hvite supremasister og be dem holde igjen og ikke fyre mer opp under uroen, svarte Trump at det ville han, men at han faktisk ikke ser mye til høyreekstremisme, og at mesteparten av volden er det den radikale venstresiden som står bak.

