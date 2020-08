Biden-Bottoms 2020: Derfor bør Joe Biden velge denne damen som visepresident-kandidat

Biden må velge en «svart» kvinne som sin makker. Atlantas borgermester Keisha Lance Bottoms ville truffet tidsånden langt bedre enn elitefavorittene.

De fleste eksperter tror at Joe Biden kommer til å velge senator Kamala Harris som sin visepresidentkandidat, med Obamas tidligere sikkerhetsrådgiver Susan Rice som plan B. Disse to utgjør en kjedelig, konvensjonell politisk strategi, på samme måte som da Hillary Clinton valgte Tim Kaine (hvem?!) som sin makker i 2016.

Om det ennå finnes en liten bajas i Biden – noe mange videoer av ham fra i år viser at det er – så kan han potensielt overraske alle med en annen kandidat som hadde vært både vågalt og smart: Keisha Lance Bottoms.

Biden-Bottoms, bokstavrim er aldri å forakte!

På jakt etter et autentisk «black life»

I disse Black Lives Matter-tider, og i et politisk parti som er mer og mer opptatt av identitetspolitikk, har Biden rett og slett ikke noe valg – han må velge en «svart» og kvinnelig kandidat.

Helst ikke bare «svart», men med en ekte afroamerikansk bakgrunn.

Mange er ikke klar over det, eller har glemt det, men Barack Obama er faktisk ikke afroamerikansk. Obamas far var en byråkrat fra Kenya og moren hvit amerikaner. Å kalle Obama USAs første «svarte» president har alltid vært litt misvisende; ingen afroamerikanere kjenner seg igjen i Obamas livshistorie.

Her havner California-senator Kamala Harris (55) litt i samme kategori, siden hun er tamilsk/jamaikansk, og heller ikke har den «ekte» afroamerikanske bakgrunnen.

Susan Rice (55) er afroamerikansk, men de fleste afroamerikanere vil heller ikke kjenne seg igjen i hennes livshistorie. Rice vokste opp blant afroamerikansk elite, datter til høyt utdannede og velstående foreldre som hadde gode politiske forbindelser.

I Atlanta derimot finner vi en livshistorie mange afroamerikanere kan identifisere seg med: borgermester og firebarnsmor Keisha Lance Bottoms.

Black, from the bottom up

Bare navnet hennes kommuniserer en helt annen og mer alminnelig bakgrunn sammenlignet med de andre to. Keisha er et svært populært navn blant afroamerikanske kvinner, og Bottoms høres ut som en med dårlig ordforråd har funnet det opp. (Litt som… Gooding.)

«Susan Rice» tror jeg faktisk læreren min het da jeg gikk i 4. klasse på barneskolen i USA, og hun var så hvit en dame som får blitt. «Kamala» høres utenlandsk ut og er også det, nærmere bestemt hindi; de fleste i USA vet ikke hva «tamilsk» er.

Et navn kan trigge en del tanker, men selve bakgrunnen til Bottoms er som tatt ut av en «made for TV movie» om en stereotypisk, dramatisk nok afroamerikansk familie.

Barndommen til Bottoms var preget av en far som gikk fra å være kjendissanger til å bli narkodømt innen hun var 8 år gammel, og en mor som hadde to jobber for å spare opp til å starte egen hårsalong. Keisha jobbet seg oppover til å bli advokat, dommer, byrådsrepresentant og så borgermester for en av USAs største og viktigste byer.

Omtrent halvparten av afroamerikanske barn vokser opp i et hjem med bare en av foreldrene sine, som oftest sin mor. En av fire afroamerikanere har en straffedømt forelder, som oftest far. En av ni afroamerikanere har en forelder i fengsel, som oftest far.

Bottoms' barndom med en manglende far er altså noe svært mange afroamerikanere kan kjenne på kroppen selv. En afroamerikansk mor som drar lasset alene er så og si hyllevare blant afroamerikanske livshistorier i det moderne USA.

Valgreklamene med Bottoms, myntet på Demokratenes mest avgjørende velgergruppe, afroamerikanske kvinner, skriver seg selv.

A-T-L-A-N-T-A, GA that's right

Bottoms er «born and raised» i Atlanta, Georgia, som kan sies å være den afroamerikanske hovedstaden i USA, hvor blant annet Martin Luther King Jr. hadde sitt opphav.

Georgia er en delstat Demokratene gjerne ønsker å kapre fra Republikanerne når det gjelder å sanke valgmannstemmer. Den afroamerikanske guvernørkandidaten Stacy Abrams tapte guvernørvalget i denne delstaten med drøyt ett prosentpoeng i 2018.

Taper Trump i Georgia, blir det adskillig mindre sannsynlig at han klarer å lirke i havn en seier. En visepresidentkandidat fra Georgia er dermed et strategisk valg for Biden.

Som borgermester i Atlanta har Bottoms i løpet av 2020 blitt et nasjonalt kjent navn, da hun tok et oppgjør med voldelige protester i byen sin etter dødsfallet til George Floyd, og har kranglet med både den republikanske guvernøren av delstaten og president Trump om hvordan håndtere pandemisituasjonen.

Oppslutningen til Trump har begynt å krype oppover igjen de siste ukene etter amerikanere har sett seg lei på byer styrt av Demokratene som går opp i flammer og som ikke makter å få orden på lovløsheten som brer seg.

Til forskjell fra mange av sine partikolleger har Bottoms gått hardt ut mot de voldelige elementene av protestene, da hun rett og slett henvendte seg til pøblene som skapte opptøyer i byen hennes og sa: Go home!

Mens Biden og andre ledende skikkelser hos Demokratene har vegret seg for å støte fra seg Black Lives Matter og velgerne sine ved å delta i Trumps kritikk mot de negative sidene av protestene, la Bottoms politikken til side for å ta et oppgjør med problematiske elementer av hennes egen side.

Jeg tror (hvite) amerikanere som vurderer å stemme Trump på grunn av lovløse tilstander ville pustet lettet ut dersom Biden gjorde Bottoms til ansiktet for hvordan man egentlig skal få til nødvendige endringer i det amerikanske samfunnet: ved å gå stemme i november, ikke brenne ned byen sin!

En «Biden», en «Obama» eller en «Palin»?

Keisha Bottoms er et ubeskrevet blad for amerikanere flest, hun er relativt ung og mangler en del av erfaringen som en Harris eller en Rice har med i bagasjen. På den annen side er hun karismatisk og passer tidsånden i landet og partiet perfekt akkurat nå.

Demokratenes velgere ønsker å stemme på en «ekte» afroamerikaner, og at Bottoms kommer fra utenfor Washington DC er nok bare en fordel, en slags brannmur mot Trumps slagord om å «drenere sumpen».

Men det er en viss parallel til John McCains valg av Sarah Palin i 2008, en slags politisk «hail mary» som kan skape mye engasjement, men kan også gjøre folk usikre når en gammel president (Biden blir 78 i år) er ett hjerteslag unna å overlevere makten til en… borgermester?

(Palin ble fremstilt som «borgermester» selv om hun var guvernør, og hadde uansett mer administrativ erfaring enn senatorene Obama og Biden. Bottoms har erfaring fra alle tre statsmakter, men det hjelper ikke like mye mot en sittende president og visepresident.)

Obama valgte Biden i 2008 fordi han måtte balansere sin egen manglende erfaring og kompetanse med et «DC-dyr» som kjente hovedstadens korridorer og var «ivory» til hans «ebony». Nå kan Biden trenge en stødig hånd som kan overta roret når som helst, som kan balansere hans alderdom med litt ungdommelighet. Der passer nok Rice best.

En mellomløsning på en Rice og en Bottoms er en «Obama», som Harris. Yngre, vektig nok som senator og tidligere statsadvokat, men uten å ha grodd helt fast i Senatet ennå som Biden selv gjorde før han ble visepresident.

Lykke til Joe, ditt valg av visepresident blir nok mer avgjørende for valgutfallet i år enn det pleier. Det burde iallfall ikke være noe tvil om hvem blant dine potensielle makkere du finner den som er «svart nok», som du kunne sagt.