Biden og Harris får støtte fra uventet hold. Har aldri skjedd på 208 år

Uventet aktør støtter opp om at Trump-administrasjonen har gjort en katastrofal jobb med koronahåndteringen.

Kamala Harris gikk til frontalangrep på Mike Pence under nattens visepresidentdebatt i Salt Lake City, og kalte Trump-administrasjonens koronahåndtering for tidenes største fiasko begått av en president.

- Det amerikanske folk har vært vitne til den største fiaskoen noen president har begått i vårt lands historie. Og ærlig talt har denne administrasjonen mistet sin rett til gjenvalg basert på dette, sa Demokratenes visepresidentkandidat Kamala Harris.

Visepresident Mike Pence slo tilbake og hevdet Trump hadde satt helsen til alle amerikanere først. Han påpekte også at Trump hadde reddet mange liv fordi han stengte grensen til Kina såpass tidlig.

215.000 amerikanere har hittil dødd av koronaviruset, og 7,7 millioner er smittet.

- Det var særlig dette med koronahåndteringen til Trump-administrasjonen som gjorde at Harris fikk en knapp seier i nattens debatt. Hun hadde et bedre utgangspunkt enn Pence, sier Civita-rådgiver Eirik Løkke til Nettavisen.

- Hvordan klarte Pence seg med å forsvare presidentens koronahåndtering, Løkke?

- Så godt som man kunne med et særdeles svakt kort. Men han kan verken spinne bort eller ta bort det faktum at koronahåndteringen til president Trump har vært en katastrofe, både på det politiske og personlige plan, sier Løkke.

Trump har nylig uttalt at det nærmest var en velsignelse fra Gud at han ble smittet med koronaviruset, slik at han kunne «oppdage» de nye medisinene som har gjort ham tilsynelatende frisk.

Har ikke skjedd på 208 år

Samtidig som Pence og Harris debatterte i Ohio, tok det anerkjente medisinske tidsskriftet The New England Journal of Medicine det uvanlige skritt med å oppfordre velgeren til ikke å gjenvelge Trump til president. Begrunnelsen var nettopp Trumps koronahåndtering, og dermed får Kamala Harris og Joe Biden bred støtte i sine koronaangrep på motparten.

The New England Journal of Medicine har nå publisert en lang lederartikkel med en krystallklar oppfordring til å «velge bort» Trump.

Det verdensledende medisinske tidsskriftet har aldri før tatt noe politisk standpunkt i et presidentvalg, og har forblitt upartisk gjennom tidsskriftets 208 år lange historie, skriver The New York Times. Det er derfor oppsiktsvekkende når de nå går ut og nærmest fordømmer den sittende presidenten og anklager ham for å ha «tatt fatt på en krise og forvandlet den om til en tragedie».

- Dette forteller først og fremst noe om hvilken absurd og bisarr president Trump er. Det realityshowet han holder på med i Det hvite hus er ulikt alt annet vi har sett før. Han er en såpass uegnet president, og det er derfor The New England Journal of Medicine går ut og sier som de gjør, sier Løkke.

Donald Trumps helse og håndtering av koronapandemien ble hovedtema i nattens visepresident-debatt mellom Mike Pence og Kamala Harris. Foto: Jim Watson] [saul Loeb (AFP)



- Farlig inkompetente

Alle de 34 redaktørene i tidsskriftet (alle amerikanske statsborgere bortsett fra én) har signert lederartikkelen. Det har bare skjedd fire ganger i tidsskriftets historie at samtlige redaktører har signert en lederartikkel, ifølge sjefredaktør Eric Rubin.

«Covid-19 har skapt en krise over hele verden. Denne krisen har satt lederskap på prøve. Med ingen gode alternativer til å bekjempe det nye viruset, ble land tvunget til å ta vanskelig valg i hvordan de skal respondere. Her i USA har våre ledere mislykkes denne testen,» innleder redaktørene i lederartikkelen.

«Dette valget gir oss muligheten til å avsi vår dom. Fornuftige mennesker vil absolutt være uenig med mange av de politiske holdningene til kandidatene. Men sannhet er verken liberalt eller konservativt. Når det gjelder responsen på den største folkehelse-krisen i vår tid, har våre nåværende politiske ledere demonstrert at de er farlig inkompetente. Vi bør ikke tilskynde dem eller muliggjøre dødsfall av tusenvis av amerikanere ved å la dem få beholde jobbene sine», avslutter redaktørene.

The New England Journal of Medicine gir ingen direkte støtteerklæring til Biden og Harris, men det ligger litt i kortene at de to er det eneste alternativet til Trump og Pence.