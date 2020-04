Biden spår at Trump vil forsøke å utsette valget

Donald Trump vil forsøke å utsette høstens presidentvalg, spår Joe Biden, som trolig blir Demokratenes kandidat.

– Merk mine ord, jeg tror at han på en eller annen måte vil forsøke å utsette valget, komme opp med en eller annen begrunnelse for hvorfor det ikke kan holdes, sier Biden.

– Det er bare slik han tror at han kan vinne, legger han til.

Koronapandemien har overveldet det amerikanske helsevesenet og kostet over 50.000 liv, og 26,4 millioner amerikanere er nå arbeidsledige.

Trump la nylig ned veto mot å gi det amerikanske postvesenet krisestøtte, noe som ifølge Biden viser at Trump «gjør alt han kan for å gjøre det vanskelig for folk å avgi stemme».

Stemmegivning via posten ville ha kunnet hindre spredning av koronasmitte, men Trump hevder at det også er en oppskrift på valgjuks.

(©NTB)