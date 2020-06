Biden stempler 48 millioner amerikanere som «ikke så veldig bra folk»

Joe Biden ville snakke om å samle folket, men tråkker i stedet i salaten, slik flere presidentkandidater har gjort før ham.

Demokratenes antatte presidentkandidat, Joe Biden, stemplet mellom 10 og 15 prosent av den amerikanske befolkningen som «ikke så veldig bra folk». 15 prosent av USAs befolkning utgjør omtrent 48 millioner amerikanere.

Uttalelsen falt i forbindelse med et såkalt virtuelt valgkampmøte denne uken. Temaene som ble drøftet, var naturligvis dødsfallet til George Floyd, som har utløst krisen med landsomfattende protester mot systematisk rasisme og politivold, etterfulgt av sammenstøt og ytterligere polarisering i det amerikanske samfunnet.

Biden la fram estimatet sitt da han understreket viktigheten av at en president bør tre fram som et godt eksempel for nasjonen når det gjelder rasespørsmål.

- Det en president sier, spiller en rolle. Så når en president til enhver tid splitter folket, får du fram det verste i oss, sa Biden.

- Tror vi virkelig at dette er det beste vi kan være som nasjon? Jeg tror ikke den store majoriteten av folket mener det.

- Ikke veldig bra folk

- Det er antakelig et sted mellom 10 og 15 prosent av folket der ute som rett og slett ikke er veldig bra folk. Men det er ikke det vi står for. Den store majoriteten er skikkelige folk. Vi er nødt til å fokusere på det og forene folket. Bringe dem sammen, sa han.

Estimatet til Biden er blitt omtalt av de store mediene i USA, deriblant The New York Times og The Washington Post.

«Stakkarslige» Trump-tilhengere

Dette er ikke den første presidentkandidaten i historien som har kommet til skade for å snakke negativt om en stor andel amerikanske velgere.

Republikaneren Mitt Romney maktet å si i valgkampen 2012 at 47 prosent av velgerne ikke ville støtte ham, men heller støtte Barack Obama, fordi de var «avhengig av staten, og anså seg selv som ofre».

Hillary Clinton tråkket også kraftig i salaten da hun i 2016 stemplet halvparten av Trump-tilhengerne som «stakkarslige» - en uttalelse hun senere sa hun angret på.

Sittende president Donald Trump har også sin andel med nedsettende og stygge kommentarer om enkeltindivider og grupperinger, og til og med land, inkludert afroamerikanere, meksikanske migranter, muslimer, kvinner, jødiske pengedonorer, Haiti og enkelte afrikanske land (drittland), skriver The New York Times.

Demokratenes antatte presidentkandidat, Joe Biden, stemplet mellom 10 og 15 prosent av den amerikanske befolkningen som «ikke så bra folk» under et såkalt virtuelt valgkampmøte denne uken. Foto: Skjermdump (Biden for President)



- Bør velge Rice som visepresident

USA-ekspert Svein Melby mener Biden kan gjøre lurt i å vise at han mener alvor med ønsket om å forene landet, og derfor velge seg en republikansk visepresident som ikke er Trump-tilhenger.

«Jeg foreslår at han velger Condoleezza Rice. Det finnes ikke noen svart kvinne med bedre kompetanse og erfaring til å fylle en slik funksjon. Biden-Rice er en vinner-konstellasjon og vil tvinge frem nytenkning om hvordan landet skal kunne begynne å finne løsninger på sine mange fundamentale problemer, herunder rasespørsmålet. Men det er nok for mye forlangt at det tenkes utenfor boksen på denne måten,» skriver Melby i en melding på Facebook.

Melby er seniorforsker ved Institutt for forsvarsstudier og har ledet Senter for transatlantiske studier i en årrekke.

Rice var USAs utenriksminister under president George W. Bush. Hun var den første afroamerikanske kvinnelige utenriksministeren i USA. Collin Powell, som også satt som utenriksminister for president Bush, var den første afroamerikaneren som innehadde embetet.

Biden leder med 49,3 prosent oppslutning mot Trumps 42,1 prosent, viser et gjennomsnitt av flere meningsmålinger, ifølge Real Clear Politics.

Presidentvalget avholdes til høsten 3. november.