Holder tale i beste sendetid i USA.

Thrilleren av et valg i USA er ennå ikke avgjort i skrivende stund - fortsatt telles stemmer, og den valgte presidenten er ennå ikke utpekt.

Joe Bidens kampanje sier at Biden selv vil holde en tale i beste sendetid fredag, men det er uklart hva han vil si eller hvor han skal snakke.

Se det siste fra valget, også Biden tale, i videoen over.

Hans rådgivere tror at Biden vil holde en seierstale, og dermed erklære seg selv som vinner av presidentvalget i USA, ifølge CNN. Visepresident-kandidat, Kamala Harris, skal også tale i kveld. Hun skal på opp på talerstolen før Biden, hevder den amerikanske TV-kanalen.

Demokratenes presidentkandidat Joe Biden ventes å ringe Republikanernes senatsleder Mitch McConnell for å snakke om regjeringsutnevnelser fredag, skriver CNN.

Ettersom Republikanerne trolig vil ha flertall i Senatet, som godkjenner presidentens forslag til regjeringsmedlemmer, er et godt samarbeid mellom McConnell og Biden svært viktig om sistnevnte blir president. De to har ikke snakket sammen ennå, men de forventes å gjøre det i løpet av fredagen.

Presset Trump

En presset Donald Trump holdt i natt norsk tid sin første tale siden valgnatten. Der gjentok han påstander om valgfusk og at noen forsøker å stjele valget:

- Hvis du teller de lovlige stemmene, så vinner jeg lett. Hvis du teller de ulovlige stemmene, kan de prøve å stjele valget fra oss, hvis du teller stemmene som kom inn sent, sa presidenten i natt.

Se Trumps pressekonferansen natt til fredag her:

Stemme-telling

I løpet av mandagens stemme-telling har det i flere av statene vist seg å være svært jevnt mellom de to kandidatene. Flere av Bidens nøkkelstater har derimot ut over dagen gått over i Demokratens favør.

Ifølge lokale myndigheter skal stemmene i Georgia telles om igjen. Fredag ettermiddag har Joe Biden en knapp ledelse på Donald Trump i den viktige delstaten.

- Med en margin som er så liten, blir det en omtelling i Georgia, sa statssekretær Brad Raffensperger på en pressekonferanse.

- Innsatsen og følelsene er store på begge sider. De debattene vil imidlertid ikke forstyrre arbeidet vårt. Vi vil få gjort alt riktig og beskytte integriteten av vårt valg, sa han videre.

