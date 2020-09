Biden tar pause: - Jeg skal ikke snakke om noe annet

Joe Biden gir seg selv Trump-nekt.

NEW YORK (Nettavisen): Joe Biden har tatt seg en fridag fra valgkampen og «krigen» mot president Donald Trump.

- Jeg kommer ikke til å komme med noen nyheter i dag. Jeg skal ikke snakke om noe annet enn 11. september. Vi tok ned all annonseringen vår. Det er en høytidelig dag. Slik skal vi beholde det, OK? uttalte Biden på fredag.

Les også: - Donald Trump spøker ikke når han sier dette

Uttalelsen kom forbindelse med at Biden var på vei til å besøke Ground Zero på Manhattan, stedet hvor de to tvillingtårnene sto, og som ble utsatt for terrorangrep 11. september 2001.

Både Biden og Pence var på plass

Nettavisen besøkte og Ground Zero fredag morgen, da både Biden og visepresident Mike Pence besøkte stedet. De to deltok i en minnemarkering for å hedre og minnes de 2977 personene som døde under terrorangrepet.

Joe Biden og visepresident Mike Pence brukte albuene for å hilse på hverandre på fredag, på markeringen for 11. september. Foto: Amr Alfiky/Pool via REUTERS

Der viste de to også høflige takter overfor hverandre, selv om vi nå står mitt i en betent valgkamp, da de to traff på hverandre, hilse de vennskapelig på hverandre med albuene før de fikk videre hver til sitt.

Spilte av navnene på alle de døde

Det nasjonale minnesmerket og museet for 11. september har i år avlyst tradisjonen der etterlatte leser ofrenes navn høyt. I stedet ble det spilt et opptak for dem som samlet seg på fredag der tvillingtårnene sto.

Les også: Personlig pengemareritt for Donald Trump

Hundrevis av mennesker hadde samlet seg på Ground Zero på fredag. Foto: Morten Ø. Karlsen, Nettavisen

Da Nettavisen besøkte stedet sto det hundrevis av mennesker rundt de to minnesmerkene, og mange av dem hadde tatt med seg blomster som de plasserte på kanten.

Ved det nasjonale minnesmerket og museet for 11. september spilte man opptak av alle navnene på de 2977 personene som døde der tvillingtårnene sto.

Brannmannskapene på Ladder Company 10 mistet seks av sine kolleger i terrorangrepet. Foto: Morten Ø. Karlsen, Nettavisen

Nettavisen besøkte også Ladder Company 10, den nærmeste brannstasjonene til Tvillingtårnene. De holdt ett minutt stillhet både klokken 08:46 og 09:03, minuttene for da de to flyene traff. Brannmannskapene på Ladder Company 10 mistet seks av sine kolleger i terrorangrepet.

Både Trump og Biden til Shanksville

I New York har uenighet om smitteverntiltak ført til at det blir to separate minnemarkeringer, melder NTB. Noen etterlatte er opprørt over endringen, og en parallell seremoni arrangeres av en annen 9/11-gruppe, Stephen Siller Tunnel to Towers Foundation.

Her er president Donald Trump på en minnemarkering for 9/11 i Shanksville, Pennsylvania, på fredag. Både Trump og Biden besøker stedet på 11. september. Foto: Montasje: Brendan Smialowski/AFP/Amr Alfiky/The New York Times via AP

Les: Dette er Trumps nye skrekkvideo

Visepresident Mike Pence varslet at han skulle delta på begge arrangementene. Etter hovedmarkeringen i New York skal Joe Biden reise til Pennsylvania.

Der planlegger både president Donald Trump og Biden planlegger å besøke det nasjonale minnestedet for Flight 93 i Shanksville i Pennsylvania fredag. Bare ikke samtidig.

- Deres smerte og angst deles av hele nasjonen vår

Først ut i Shanksville var Trump.

– Til de pårørende av Flight 93. I dag er alle hjerteslag i USA bundet til deres. Deres smerte og angst deles av hele nasjonen vår. Vi kan ikke ta vekk smerten deres, men vi kan hjelpe til med å lette på byrden, sa Trump da han talte i Shanksville.

Se deler av talen her:

Presidenten sa at landet kom sammen etter terrorangrepet for 19 år siden.

– Det var et samhold basert på kjærlighet for våre familier, omsorg for naboer, lojalitet til våre medborgere, stolthet over vårt flotte flagg, takknemlighet overfor politiet og de som responderte først, troen på Gud og vegringen mot å endre tankegang på grunn av vold, skremsel og ondskap, sa Trump.

Trump har så langt på fredag heller ikke kommet med noen store valgkamputspill. Men presidenten har gitt skryt til banken JPMorgan Chase som har beordret samtlige ansatte tilbake til kontoret fra 21. september.