Biden: Trump bruker militæret mot det amerikanske folket

Trump bruker det amerikanske militæret mot det amerikanske folket, sier Joe Biden, som trolig blir Demokratenes kandidat i høstens presidentvalg.

Biden skriver i en oppdatering på Twitter at president Donald Trump er ansvarlig for at det blir brukt tåregass og gummikuler mot fredelige demonstranter.

Uttalelsen kommer etter at Trump mandag ettermiddag truet med å mobilisere det amerikanske forsvaret for å kue de voldelige demonstrasjonene som har spredt seg i landet.

– For våre barns skyld, for vårt lands del, vi må beseire ham. Jeg mener det når jeg sier dette: Vi kan bare klare det sammen, skriver Biden.

Minst 5.600 pågrepet



De voldsomme demonstrasjonene i kjølvannet av George Floyds død har ført til minst 5.600 pågripelser i amerikanske byer.

Det viser en opptelling nyhetsbyrået AP har gjort basert på pressemeldinger fra ulike politiavdelinger, Twitter-meldinger og rapporter i mediene.

Demonstrasjonene startet etter at Floyd døde 25. mai i Minneapolis. Han døde av kvelning som følge av trykk mot nakken og ryggen etter at en politibetjent presset den afroamerikanske 46-åringen i bakken i flere minutter. Det skjedde selv etter at Floyd sa han ikke fikk puste og sluttet å bevege seg. Betjenten er siktet for drap.

Pågripelsene har kommet i takt med at demonstrasjonene har blitt mer og mer voldelige, og etter at president Donald Trump har bedt lokale myndigheter bli tøffere mot demonstrantene.

I Minneapolis har 155 personer blitt pågrepet. I storbyene er tallet enda høyere, med nærmere 800 i New York og mer enn 900 i Los Angeles.

Guvernører motsetter seg Trumps trusler om militærbruk

President Donald Trump møter motstand etter å ha truet med å mobilisere det amerikanske forsvaret hvis ikke landets guvernører får kontroll på demonstrasjonene.

Illinois' guvernør J.B. Pritzker avviser at «føderale myndigheter kan sende soldater inn i delstaten» og sier fredelige demonstranter har rett til å uttrykke sin mening.

Pritzker hevder Trump prøver å flytte fokuset bort fra hans «katastrofale» håndtering av koronapandemien i landet.

– Nå ser han en mulighet på grunn av urolighetene som har oppstått etter uretten som ble gjort mot George Floyd, sier Pritzker til CNN.

Truer med maktbruk

I en tale fra Det hvite hus mandag omtalte Trump seg som «presidenten for lov og orden». Samtidig ble demonstranter fjernet ved bruk av tåregass like utenfor presidentboligen.

I den samme talen truet Trump med å sette inn det amerikanske forsvaret dersom ikke guvernørene i landets delstater straks gjenopprettet orden i byene.

– Jeg vil sette inn det amerikanske forsvaret og raskt løse problemet for dem, sa Trump.

«Brautende oppførsel»

Også guvernøren i delstaten Washington, Jay Inslee, reagerer på trusselen fra Trump. I en uttalelse fra den demokratiske guvernøren heter det at Trump «gjentatte ganger har vist at han er ute av stand til å styre og ikke vist annet enn en falsk og brautende oppførsel» så lenge han har sittet ved makten.

– Nå bruker han sine høyeste fullmakter som president i et desperat forsøk på å skjule sin udugelighet. Jeg ber for at ingen soldater eller sivile blir skadd eller drept på grunn av hans skjødesløshet, uttaler Inslee.

I sentrum av Seattle har det de siste dagene vært voldelige opptøyer og vandalisme etter at George Floyd døde etter en brutal pågripelse i Minneapolis sist uke.

Nei til nasjonalgarden

I nabodelstaten Oregon sier guvernør Kate Brown at hun ikke kommer til å sette inn nasjonalgarden for å dempe de voldelige demonstrasjonene i Portland.

Hun peker på at det ikke er nødvendig og «nøyaktig det president Trump vil».

Trump kalte tidligere mandag landets guvernører for «svake» og mente de burde slå hardere ned på demonstrasjonene.

Politifolk påkjørt av bil i New York

Et kjøretøy kjørte inn i en gruppe politifolk mandag kveld i Buffalo i New York. Minst to betjenter ble skadd i hendelsen.

Video av hendelsen viser en SUV som kjører fort gjennom et kryss like etter at politiet har pågrepet en mann i forbindelse med demonstrasjoner i byen.

Politifolkene forsøker å løpe unna bilen, men flere blir truffet. De er fraktet til legevakt og tilstanden skal være stabil.