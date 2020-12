Biden varsler svar på massivt dataangrep

Påtroppende president Joe Biden lover at USA vil komme med en reaksjon på det massive dataangrepet mot amerikanske myndigheter.

– Vi kan ikke la dette forbli ubesvart, sa Biden i en tale til det amerikanske folket to dager før jul.

– Det betyr å gjøre det tydelig og offentlig hvem som er ansvarlig, og ta hensiktsmessige skritt for å stille dem til ansvar, tilføyer mannen som tar over for Donald Trump 20. januar.

Det satt langt inne hos mange, men nylig kom mektige Mitch McConnell og erkjente Trumps nederlag:



Han sier dataangrepet skjedde på Trumps vakt.

– Vær sikker på at selv om han ikke tar det alvorlig, så vil jeg gjøre det, sier Biden.

(©NTB)

Reklame Stor oversikt: Disse butikkene har startet julesalget