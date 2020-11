Biden vil gi henne toppjobb: - Er en «forferdelig leder» som er «umulig å stole på»

En av de nye toppene til påtroppende president Joe Biden får kritikk.

NEW YORK (Nettavisen): Påtroppende president Joe Biden annonserte på fredag tre nye kvinner som skal inn fremtredende stillinger i hans nye administrasjon.

Se Joe Bidens egen videopresentasjon av personer i hans nye team øverst i saken.

Biden opplyste at han ville ha tidligere sentralbanksjef Janet Yellen som sin finansminister og nominerte samtidig Neera Tanden som leder av budsjettkontoret og Cecilia Rouse som sjef for Rådet for økonomiske saker.

En «forferdelig leder»

Business Insider skriver på mandag at valget av Neera Tanden ikke faller i god smak hos alle. De skriver at hun er blitt kalt en «forferdelig leder» som er «umulig å stole på» av noen av hennes tidligere kolleger.

En av Tandens tidligere kolleger fra tiden hun var leder i Center for American Progress, skriver på Twitter på mandag at hun var «en svært dårlig organisatorisk leder», og hevdet samtidig at hun manglet «lederskap og moralsk mot».

Business Insider omtaler også en episode fra 2018 der Neera Tanden blir omtalt som «umulig å stole på» etter at hun navnga et offer for seksuelle trakassering i et åpent møte i selskapet. Den gang avslørte Buzzfeed at CAP og ledelsen i selskapet ikke greide å håndtere påstander om seksuell trakassering i organisasjonen.

- I et møte med CAP-ansatte to dager etter disse avsløringene rapporterte BuzzFeed at Tanden navnga det anonyme offeret i sentrum for anklagene om seksuell trakassering. Kvinnen, som ble identifisert som Mary av BuzzFeed, rapporterte om flere uønskede seksuelle tekstmeldinger fra en mannlig kollega til CAP, men organisasjonen tok aldri kontakt med henne, skriver Business Insider.

- Det var så mye angst i det rommet

Etter at historien ble kjent skal Neera Tanden ha tatt kontakt med den aktuelle kvinnen og beklaget.

- Det er bokstavelig talt en ting du ikke kan gjøre i dette møtet, og det er å navngi offeret, noe Neera gjorde det flere ganger. Det ødelegger også det lille nivået av tillit til systemet som er igjen, uttalte en ansatt i CAP etter hendelsen.

- Som leder vet jeg ikke hvordan jeg kan fortelle personalet å stole på systemet når lederen for organisasjonen bare navngir offeret foran hele organisasjonen. Det er umulig å stole på henne, uttalte vedkommende videre.

En annen CAP-ansatt sa følgende etter møtet:

- Neera mistet organisasjonen i dag. Det var så mye angst i det rommet.

En talsmann for CAP kom senere med en uttalelse der det heter at Tanden «utilsiktet uttalte klagerens fornavn i møtet i dag, og beklaget umiddelbart og voldsomt for det.»

Tung prosess for Yellen som sin finansminister

Når det gjelder det at Biden vil ha tidligere sentralbanksjef Janet Yellen som sin finansminister, så har hennes navn har sirkulert en stund, og det er ventet en tung prosess i Kongressen med å få henne godkjent.

Hun ligger i strid med flere republikanere, og har sågar motstandere i eget parti. Men det er til sjuende og sist ventet at demokratene vil følge partilinjen og få henne akseptert.

Påtroppende president Biden har også gjort en annen viktig utnevnelse. Han har utpekt toppsjefen for universitetet i Delaware, Tony Allen, til å lede komiteen som skal arrangere selve innsettelsesseremonien 20. januar.

Komiteen samarbeider med Kongressen om det som skjer i Washington denne merkedagen, blant annet flere tilstelninger, markeringer og ikke minst ball og festligheter.

Kommunikasjonsteam med bare kvinner

Biden har også satt sammen et kommunikasjonsteamet som skal jobbe i Det hvite hussom består utelukkende av kvinner.

Ifølge en uttalelse fra Biden er det første gang det skjer, selv om det også er flere kvinner i den nåværende pressestaben i Det hvite hus.

– Direkte og sannferdig kommunikasjon til det amerikanske folket er en av de viktigste oppgavene til en president, og dette teamet får det enorme ansvaret med koble folk til Det hvite hus, sier Biden i uttalelsen.

Kommunikasjonsteamet skal ledes av Kate Bedingfield, som var kommunikasjonsdirektør for Bidens valgkampapparat. Hun blir nå kommunikasjonsdirektør i Det hvite hus, mens Jen Psaki, som lenge har vært talsperson for Det demokratiske partiet, blir pressesekretær.

I alt er det utnevnt sju kvinner til ledende stillinger, blant annet som kommunikasjonsdirektør og talsperson for visepresident Kamala Harris.

– Disse kvalifiserte og erfarne kommunikatorene tar med seg ulike perspektiver til jobben og deler en felles forpliktelse om å bygge dette landet bedre, heter det videre i uttalelsen.

Ansettelsene reflekterer Bidens uttalte ønske om å sette sammen et mangfoldig team i Det hvite hus.

Tony Blinken som utenriksminister

BIden har også sagt at han vil ha Tony Blinken som utenriksminister og John Kerry som spesialutsending for klima. Biden nominerer også en veteran fra Obama-administrasjonen, Jake Sullivan, til posten som nasjonal sikkerhetsrådgiver, mens CIAs tidligere nestsjef Avril Haines nomineres til posten som øverste sjef for USA 17 etterretningsorganisasjoner.

Biden vil også ha en kvinne som FN-ambassadør og har nominert den 68 år gamle karrierediplomaten Linda Thomas-Greenfield til posten.

Joe Biden falt og vrikket ankelen da han lekte med hunden Major lørdag, og undersøkelser avdekket to små brudd i foten.

