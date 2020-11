Joe Biden vinner Arizona og delstatens elleve valgmenn, som den første presidentkandidaten fra Demokratene siden 1996.

Dermed har den påtroppende presidenten sikret seg 290 valgmenn, melder NBC News.

Arizona regnes som en stor seier for Demokratene. Biden er bare den andre i rekken fra partiet som har vunnet Arizona siden 1948, da Harry Truman vant. Bill Clinton vant delstaten knepent i 1996, men i årene etter skiftet tyngdepunktet i Arizona ytterligere over mot Republikanerne, skriver CNN i sin oppsummering.

Les også: California er USAs andre delstat med én million koronatilfeller

Dermed gjenstår det bare to delstater der det ikke er kåret en vinner: Georgia og North Carolina, som begge fortsatt regnes som for jevne til at en vinner kan kåres, skriver NBC.

Biden har allerede sikret seg de 270 valgmennene som trengs for å vinne valget, og det ventes også at han vil vinne Georgia når de er ferdige med omtellingen der. Trump er favoritt i North Carolina.

Flere utropte Biden som vinner av Arizona allerede forrige uke, deriblant Fox News og nyhetsbyrået AP, melder NTB.

Les mer Nye sjokktall: Foreslår seks ukers lockdown for å unngå «et helvete»

Reklame Dette er NRKs julekalender 2020