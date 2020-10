Bidens «Laptop fra Helvete»: Kontroversiell journalist har offentliggjort artikkelen som ble stoppet

Fillerister amerikanske medier for å ikke å ta tak i den kontroversielle saken om Joe Biden og sønnen Hunter.

NEW YORK (Nettavisen): Journalisten Glenn Greenwald sa på fredag opp sin stilling ved nettstedet Intercept, som han var med på å grunnlegge. Årsaken er strid om en artikkel om Joe Biden og sønnen Hunter Biden.

Artikkelen omhandlet påstandene om korrupsjon knyttet til Biden og hans sønn Hunter. Greenwald anklaget andre medier for politisk slagside fordi de ikke har dekket anklagene.

Da Greenwald torsdag opplyste at han forlater The Intercept, beskyldte han nettstedets redaktører for sensur fordi de ville nekte å publisere artikkelen uten store endringer.

Redaktørene slo tilbake og hevdet Greenwald resirkulerte tvilsomme påstander fra Donald Trumps valgkampstab.

Publiserte artikkelen

Fredag kveld har Greenwald selv valgt på publisere hele artikkelen som ble stanset på sin egen hjemmeside.

I artikkelen - som heter «THE REAL SCANDAL: U.S. MEDIA USES FALSEHOODS TO DEFEND JOE BIDEN FROM HUNTER’S EMAILS» - eller på norsk «DEN VIRKELIGE SKANDALEN: AMERIKANSKE MEDIER BRUKER USANNHETER FOR Å FORSVARE JOE BIDEN FRA HUNTERS E-POSTER» kommer Greenwald med harde angrep på amerikanske medier.

Journalisten Glenn Greenwald publiserte på fredag artikkelen som ble stoppet av The Intercept på sin egen hjemmeside. Foto: https://greenwald.substack.com/

I artikkelen skriver han også at politisk sensur har «forurenset praktisk talt alle vanlige sentrum-venstre politiske organisasjoner, akademiske institusjoner og redaksjoner» i USA.

- Et medie som fraskriver seg sin kjernefunksjon - å forfølge svar på relevante spørsmål om mektige mennesker - er en som fortjener å miste publikums tro og tillit. Og det er akkurat det amerikanske medier, med noen unntak, forsøkte å gjøre med denne historien: de tok ledelsen ikke i å undersøke disse dokumentene, men i å lage unnskyldninger for hvorfor de skulle ignoreres, skriver Greenwald blant annet.

«Laptopen fra Helvete»

President Donald Trump har ved gjentatte anledninger kritisert amerikanske mediere for ikke å stille Joe Biden spørsmål om lekkasjene fra Hunter Bidens laptop som først ble omtalt i New York Post for et par uker siden.

Trump kaller selve lekkasjen om Hunter og Joe Biden for «Laptopen fra Helvete». I midten, reporteren Glenn Greenwald. Foto: AFP/Scanpix

Også på fredag, da Trump holdt et folkemøte i Waterford Township i Michigan, gjentok han denne kritikken Trump kaller selve lekkasjen om Hunter og Joe Biden for «Laptopen fra Helvete».

- Har tre mobiler med bevis mot Biden

På en pressekonferanse like før den siste TV-debatten mellom Joe Biden og Donald Trump i forrige uke, holdt Tony Bobulinski en pressekonferanse der han hadde med seg tre mobiltelefoner.

Se pressekonferansen her:

På disse tre telefonene finnes det ifølge Bobulinski bevis for at Hunter og Joe Biden forsøkte å sette opp et selskap med Kinas største private energiselskap CEFC i perioden 2015 til 2017.

Joe Biden og sønnen Hunter Biden. Foto: Montasje: AP Photo/Charlie Neibergall/Twitter:@joebiden

- Jeg har hørt Joe Biden si at han aldri har diskutert sine forretninger med Hunter. Det er falskt. Jeg har førstehåndskunnskap om dette fordi jeg direkte handlet med Biden-familien, inkludert Joe Biden, sa Bobulinski på pressekonferansen.

