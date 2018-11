Bil brant på Holmlia i Oslo

Bil tok fyr trolig på grunn av uriktig bruk av startkabler. Bileier anmeldes derfor for å uaktsomt ha forårsaket brann.

Det var i 11-tiden at politiet fikk melding om at en bil var i full fyr Holmlia. Nødetatene kom raskt til stedet, men det var ingen fare for liv og helse.

Brannen startet trolig på grunn av uriktig bruk av startkabler. Bileier anmeldes derfor for å uaktsomt ha forårsaket brann. — OPS Politiet Oslo (@oslopolitiops) 23. november 2018

Bileieren slipper imidlertid ikke lett unna. Vedkommende anmeldes for å ha uaktsomt startet brannen.

Mest sett siste uken