Bil i sjøen etter trafikkulykke: Kvinne omkommet

En kvinne har omkommet da en bil havnet i sjøen etter en trafikkulykke i Øksendal.

Politiet opplyser at en kvinne er omkommet etter at en bil havnet i sjøen i Øksendal, et par kilometer i retning mot Jordalsgrenda i Sunndal.

Ifølge lokalavisa Driva antar politiet at utforkjøringen kan ha sammenheng med en bekymringsmelding politiet mottok tidligere torsdag om en kvinne som ikke hadde kommet fram til avtalt sted til riktig tid. En leteaksjon skulle iverksettes, men hadde ennå ikke kommet i gang, da politiet ble varslet om at en bil var sett ute i sjøen.

Politiet fikk bekymringsmeldingen klokka 11.30. Det var like før klokken 13 torsdag at politiet meldte om ulykken på twitter og at nødetatene var på vei til stedet.

En halv time senere kom det tragiske budskapet om at føreren av bilen var dratt i land og bekreftet omkommet av lege på stedet.