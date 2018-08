Bil krasjet i sperring utenfor Parlamentet i London

Flere fotgjengere er skadd etter at en bil i stor fart har kjørt inn i en sperring utenfor Parlamentet i London, opplyser politiet.

Flere fotgjengere er skadd i påkjørselen og politiet evakuerer området, melder The Sun.

Politiet melder poå Twitter at ingen har blitt livstruende skadd.

Sky News rapporterer at politiet har rykket ut med antiterrorpoliti.

En talsmann for Metropolitan Police opplyser til The Sun at kollisjonen blir etterforskes som en trafikkulykke og ikke som en terroraksjon.

Klokka 7.37 i dag morges kolliderte en bil med sperringer utenfor Parlamentet. Den mannlige sjåføren av bilen ble pågrepet av politifolk på stedet. Flere fotgjengere er skadd, heter det i en Twitter-melding fra politiet.

Vitne Jason Williams forteller til Sky News at han så en mann kjøre i stor hastighet rett inn i sperringene og at det hele virket som en bevisst handling og ikke en ulykke.

- Jeg så røyk komme ut fra bilen. Det hele gikk veldig fort og var veldig dramatisk, sa han.

Andre øyenvitner forteller til britiske medier at de så en mann iført håndjern bli ført bort av politiet, trolig sjåføren.

I en mobilvideo The Sun har lagt ut, ser derimot ikke dramatisk ut. Den viser fotgjengere og en jogger passere på den andre siden av gata og de snur knapt nok på hodet i retning av bilen.

BREAKING: There has been an incident outside of Westminster. Police are urgently clearing the area. More updates to follow. pic.twitter.com/mnKUVI7Npn