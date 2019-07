Bil med to personer har kjørt av veien i Haukeli i Telemark

En bil med to personer har kjørt av veien på E134, lørdag morgen.

(Telemarksavisa): Passasjer fremstår som lettere skadet. Foreløpig uavklart skadeomfang på bilfører.

Brannvesen har kommet frem til stedet, og melder at bilen står på utsiden av veibanen. Det jobbes med å få oversikt over skadeomfanget, melder politiet på Twitter. Det skal være noe trafiklae problemer på stedet.

Luftambulansen er på stedet om ca 20 min.

Klokken 08.08, lørdag morgen, melder politiet at nødetatene har fått melding om en trafikkulykke på E134.

Politiets operasjonsleder melder på Twitter at det er en bil med to personer som har kjørt av veien. Hendelsen skal ha funnet sted cirka en kilometer vest for Haukeli Fjellstue.

– Ingen personer skal sitte fastklemt i bilen, men skadeomfanget er foreløpig ukjent, melder politiet.

Hendelsesforløpet bak utforkjøringen er så langt ikke kjent.

