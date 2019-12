Bilbrann på Tøyen i Oslo

Den andre bilbrannen på samme kveld.

Saken oppdateres.

Klokken 22.41 nyttårsaften kunne 110-sentralen i Oslo melde om en bilbrann i Herslebs gate på Tøyen i Oslo, og varslet om spredningsfare til andre biler i området.

Fem minutter etterpå var brannvesenet fremme på stedet og slokket brannen i løpet av omtrent ti minutters tid.

Det var både politi og brannvesen på stedet under slokkingen.

Det er den andre bilbrannen i løpet av samme kveld i Oslo-området.

På Daletoppen i nabokommunen Asker fikk to biler store skader etter de begynte å brenne tidlig på kvelden. Politiet fikk melding om bilbrannen klokken 18.40.

Ifølge NTB vet ikke politiet enda om bilbrannen var påsatt.

– Vi har ingen vitneobservasjoner og har ingen opplysninger om brannårsak eller om dette dreier seg om ildpåsettelse, sier operasjonsleder Marianne Heidenstrøm i Oslo politidistrikt til NTB.

Hun opplyser at bilene neppe er kjørbare etter brannen.

Det har også vært annen uro på nyttårsaften i Ski, omtrent en halvtime fra Oslo. Politiet i Øst meldte like etter klokken ti at det var et slagsmål mellom flere ungdommer på Ski skole.

Beskjeden kom kort tid etter en aggressiv mann truet personer ved Ski stasjon med en hammer. Det blir gjort søk med hund etter mannen.